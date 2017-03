Politik Ammerthal

Eine umfassende Bestandsaufnahme ihrer Gemeinde in Wort und Bild bekamen die Ammerthaler bei der Bürgerversammlung vorgesetzt. Da keine schriftlichen Anträge eingegangen waren, stand die Sitzung ganz im Zeichen der Bilanz von Bürgermeisterin Alexandra Sitter. Der Gemeinderat war geschlossen angetreten.

Schule gut ausgestattet

Vorwürfe und Kopfschütteln In der Diskussion ging es um die Kläranlage und deren Varianten. Peter Haller, Herbert Haller, Josef Schaller und Christian Ludwig stellten die Entscheidung des Gemeinderats für den Anschluss des Schmutzwassers mittels Pumpwerk und Druckleitung nach Amberger in Frage. Ein "Hirschauer Stückl" sah Peter Haller darin, dass sich der Gemeinderat nicht für das Freispiegelgefälle nach Speckmannshof entschieden hat.



Die Bürgermeisterin erklärte, dass die Verhandlungen mit der Teilnehmergemeinschaft Speckmannshof trotz Amtshilfe durch Ambergs OB Michael Cerny zu keinem Konsens geführt hätten, mit dem sich die Mehrheit des Gemeinderats hätte anfreunden können. Die Bevölkerung nicht ausreichend informiert zu haben, warf Herbert Haller der Bürgermeisterin vor. Die konterte und legte zahlreiche Veröffentlichungen in der Presse und im Gemeindeblatt vor. Die Aussage von Gemeinderat Schuller, dass "diese Variante 60 Prozent teurer ist", stieß ins Leere: Das entspräche nicht der Wahrheit, das Submissionsergebnis sei auch gar nicht öffentlich gemacht worden.



Josef Schaller stellte in den Raum, dass der Gemeinderat in Absprache mit der Vergabestelle und aufgrund des solchermaßen überhöhten Submissionsergebnisses die Maßnahme rückgängig machen könne. Dafür erntete er heftiges Kopfschütteln von den UWG- und BFA-Räten. Um das Informationsbedürfnis zu befriedigen, sagte die Bürgermeisterin eine weitere Info-Veranstaltung mit dem Ingenieurbüro zu. (e)

Nicht viele werden gewusst haben, dass Ammerthal über 27,6 Straßenkilometer verfügt. Ende 2016 hatte Ammerthal 2210 Einwohner, davon entfallen 1700 auf Ammerthal, 307 auf Viehberg, 185 auf Fichtenhof, 15 auf die Finkenmühle und 3 auf die Hirnmühle. Insgesamt leben in der Gemeinde 111 Ausländer aus 17 Nationen. 2016 gab es in der Gemeinde 166 Betriebe, 20 Geburten und 20 Sterbefälle hielten sich im vergangenen Jahr die Waage."Wo gebaut wird, haben sich Menschen für Ammerthal entschieden", sagte Alexandra Sitter, als sie auf 19 Bauanträge hinwies. Zudem kann die Kommune auf eine intakte Infrastruktur verweisen. 84 Kinder besuchen die Kindergarten und -krippe, 78 Schüler sind in vier Klassen in der Grundschule. "Die Schule ist sehr gut ausgestattet. Modernes Lernen ist hier Standard, dazu gehört eine bestens organisierte Mittagsbetreuung", sagte die Bürgermeisterin.Auf gute Nachbarschaft ausgelegt ist das Projekt "Nachbarschaftshilfe" von Monika Fruth. Das Seniorennetzwerk ist ebenso umfang- wie abwechslungsreich und wird gestaltet in Kooperation mit Ursensollen. Rund 96 000 Euro kostet die Sanierung des Vater-unser-Weges, den dann elf Bildstelen säumen. Die Feuerwehr hat mit Florian Baumer und Andreas Götz neue Kommandanten, die gerne weitere Freiwillige aufnehmen, wie sie bei sagten.Thema war der Friedhof, wo künftig auch Baumbestattungen möglich sind. Zum ersten Mal erreichtete Ammerthal den Titel eines Kreissiegers beim Dorfverschönerungs-Wettbewerb. Das Kunstwerk in Viehberg, ein Wanderleitsystem, Ausstellungen im Rathaus, die Straßensanierung Am Weinberg - viele Höhepunkte rief die Bürgermeisterin in Erinnerung. "Die Infrastruktur, das große Vereins- und Freizeitangebot, die Nachbarschaftshilfe, der Jugendaustausch mit Modiin, das alles macht Ammerthal aus", lautete Sitters Resümee. Erfreut teilte sie mit, dass die Allgemeinarztpraxis nicht nur donnerstags, sondern auch am Montag (8 bis 12 Uhr) und Dienstag (15 bis 17 Uhr) geöffnet ist. Natürlich spielte der gemeindliche Haushalt mit Pro-Kopf-Verschuldung oder Steuern eine Rolle.