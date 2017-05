Politik Ammerthal

02.05.2017

Unzutreffende Behauptungen macht Markus Jobst, der Inhaber der Amberger Firma Jobst DSL, in den beiden Leserbriefen von Günter Suttner aus, in denen sich dieser am 21. März sowie am 24. April in der AZ zum Thema Breitbandausbau in Ammerthal äußerte.

Jobst hält in einer Stellungnahme dagegen, mit seiner Funktechnik werde man weder benachteiligt noch als Kunde schlechtergestellt. Die von Suttner genannten hohen Bandbreiten seien aktuell nur über FTTH/B (Fiber to the Home/Building), also Glaserfaser, oder über das Netz von Kabel Deutschland (jetzt Vodafone) erreichbar. "Ich kenne fast keinen Ort im Landkreis, in dem diese Technik ausgebaut ist." Heute werde in Ausschreibungen auch nur die Technik FTTC (Fiber to the Curb), also Glasfaser oder Richtfunk zum Schaltverteiler auf dem Bürgersteig, angeboten. Also bis 50 Mbit/s. Genau das habe Jobst DSL in seinen Anschlussgebieten so ausgebaut, "allerdings in den meisten Gebieten ohne Fördergelder. Und somit steuergeldschonend."Seine Preise nennt Jobst marktüblich. Im Standardtarif biete er 30 Mbit/s. Technisch könne er in Zukunft bis zu 250 Mbit/s bieten, was aber noch nicht freigegeben sei. Jobst: "Die Preise und Bandbreiten werden grundsätzlich zu gegebener Zeit angepasst. Wir müssen aber natürlich die sehr hohe Investition des Ausbaus durch Monatsgebühren wieder erwirtschaften." Das gelte für alle anderen Anbieter genauso.Jobst DSL ist laut dem Firmenchef in 16 Gemeinden und 64 Orten (14 davon im Landkreis) verfügbar - mit der neu ausgebauten Vectoring-Technik. Bei einer Bandbreite von 60 Mbit/s (für Firmenkunden seien 100 Mbit/s möglich) könnten sich sehr wohl Firmen jeder Art und Größe ansiedeln. In den Industriegebieten (etwa in Amberg) gebe es teilweise nur 6 Mbit/s. Also bestehe nicht die Gefahr, dass sich Firmen in Ammerthal aus diesem Grund nicht ansiedeln.Zum Leserbrief vom 24. April bemerkte Jobst, dass jeder Anbieter in Deutschland privatwirtschaftlich sei. "Es gibt keine staatlichen Unternehmen mehr für den Breitbandausbau." Genauso wenig wie ein Monopol. Für einen Internetanschluss bestünden auch andere Möglichkeiten. "Schnelles Internet über die Telefonleitung gibt es aktuell nur über uns. Es kann aber jederzeit ein anderer Anbieter unsere Technik mit nutzen, wenn er seine Bandbreite an unsere Technik heranführt. Dann sind wir verpflichtet, diese durchzuleiten." Jeder Telekommunikationsanbieter hat laut Jobst das Recht, seine Infrastruktur auf öffentlichem Grund zu errichten. Die Gemeinde müsse zustimmen, könne das nicht verweigern und auch die Preise nicht vorschreiben - keinem Anbieter. "Das ist Marktwirtschaft." Ebenso wenig könne sie sich bei einer Ausschreibung den Anbieter aussuchen.Dass Jobst DSL doppelt so teuer sei wie der Wettbewerb und nur ein Fünftel der Bandbreite habe, weist Markus Jobst zurück. Von den Kunden bekomme man keine derartigen Rückmeldungen. Sie seien vielmehr froh, "dass wir das ausgebaut haben. Und nun endlich schnelles Internet verfügbar ist. Auch in Ammerthal."Bürgermeisterin Alexandra Sitter ist bei der Diskussion um den Breitbandausbau wichtig, dass die Gemeinde da schon 2008 tätig geworden sei. Die Telekom habe damals angeboten, für 212 000 Euro Glasfaser in den Hauptort zu verlegen. Das habe die Gemeinderatsmehrheit abgelehnt. Im Oktober 2011 habe sich das Gremium dann einstimmig für das Angebot der seit 2009 in Ammerthal tätigen Firma Jobst DSL entschieden. Hier lagen die Kosten bei 23 000 Euro, während das Glasfaser-Angebot sich auf 400 000 Euro belief.Und auch die Regelungen des Förderprogramms sprachen laut Sitter für Jobst: "In dem Moment, in dem ein Angebot für den eigenwirtschaftlichen Ausbau kam, bekam die Gemeinde für andere Lösungen keine Förderung mehr."