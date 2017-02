Politik Ammerthal

15.02.2017

1

0 15.02.2017

Erhebliche Bedenken hat die Christliche Wählergemeinschaft (CWG) Ammerthal, wenn es um die Erneuerung der Kläranlage Fichtenhof geht. Sie fürchtet, dass die ohnehin schon hohe veranschlagte Summe nicht reichen wird.

Dieses Thema und andere politische Vorhaben waren Thema einer Informationsveranstaltung. Die Mitglieder der CWG Ammerthal und Vorsitzender Hans Götz trafen sich dazu im Gasthaus Erras in Fichtenhof. Die Gemeinderäte Georg Paulus und Stefan Badura gaben Einblick ins aktuelle lokalpolitische Geschehen.Mit Blick auf die Erneuerung der Kläranlage Fichtenhof äußerten die CWG-Räte erhebliche Bedenken hinsichtlich veranschlagter Kosten von 1,06 Millionen Euro: Schon jetzt sei die Änderung des Kanalverlaufs gegenüber der ursprünglich geplanten Streckenführung bekannt. Damit werde die kalkulierte Summe nicht ausreichen, fürchtet die CWG. Im Interesse aller sollten die Kosten detailliert ermittelt und den Bürgern mitgeteilt werden. Geschehen könnte dies nach Ansicht der CWG durch ein externes Gutachten, bei dem die tatsächlichen Kosten ermittelt werden.Die von der BFA-/UWG-Mehrheit im Gemeinderat beschlossene Variante (Druckleitung von der Kläranlage durch den gesamten, relativ frisch sanierten Ortskern von Fichtenhof bis nach Ammerthal) berge viele technische Unwägbarkeiten: Das werde sich finanziell extrem niederschlagen, prophezeit die CWG. Im Sinne der Kostentransparenz und einer zukunftsfähigen Lösung sollte alles daran gesetzt werden, hier die optimale Lösung umzusetzen. Da auch hier wieder ein Großteil auf die Gemeindebürger umgelegt werde, sei volle Transparenz besonders wichtig.Dem Aufbau eines Wanderwegenetzes mit einem modernen Leitsystem, Wegetafel, Hinweisschildern und maßstabsgerechtem Kartenmaterial steht die Wählergemeinschaft grundsätzlich positiv gegenüber. Jedoch nicht - wie geschehen - im Alleingang der Gemeinde. Sinnvoller wäre laut CWG ein überregionales Gesamtkonzept mit Beteiligung aller betroffenen Gemeinden, der Stadt Amberg, dem Landkreis und weiteren Institutionen.Der Beschluss zur Jugendförderung, den Zuschuss für Jugendliche unter 18 Jahren von jährlich fünf auf zehn Euro zu erhöhen, begrüßen Paulus und Badura. Bei den Kosten für die Jugendarbeit könnten sie sich mit einer noch höheren Beteiligung der Gemeinde anfreunden.Die Auftragsvergabe zur Erstellung einer Friedhofsatzung an eine externe Firma wurde heftig kritisiert. Die Gemeindeverwaltung wäre sicher in der Lage, einen solchen Entwurf selbst zu verfassen. Bei diesem wie auch bei zahlreichen anderen Themen, sehen die CWG-Räte die Möglichkeit, Kosten zu sparen. Badura regte weiter an, im Gemeinderat einen fraktionsübergreifenden Ausschuss für Zukunftsthemen der Gemeinde Ammerthal einzurichten.