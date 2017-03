Politik Ammerthal

22.03.2017

Über 70 Mitglieder kamen nach Fichtenhof in den Landgasthof Erras zur Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Viehberg. Wohl mit ein Grund: Es standen Neuwahlen auf dem Programm.

310 Einwohner

Neuwahlen Dorfgemeinschaft Viehberg



Vorsitzende: Doris Schmidt



2. Vorsitzender: Ludwig Schmidtbauer



Kassier: Josef Prokscha



Schriftführerin: Christiane Müller



Beiräte: Peter Friedrichs, Gertraud Paulus, Roland Schleicher, Bernhard Raschka, Bettina Schäfering, Matthias Prokscha



Kassenprüfer: Marie Niebler, Gerhard Doerfler

Neben den für eine Jahreshauptversammlung notwendigen nüchternen Zahlen und Informationen bot die Dorfgemeinschaft ein unterhaltsames Programm mit Bilderrückschau und den Auftritt der Viehberger Dorfratschen.Die Ortschaft hat 310 Einwohner, informierte Vorsitzende Doris Schmidt. "Mit 239 Mitgliedern zählen wir zu den großen Vereinen in Ammerthal." Die Viehberger identifizieren sich mit der Dorfgemeinschaft, "arbeiten gerne ehrenamtlich mit und die im Jahr 2016 angebotenen 14 Veranstaltungen waren immer bestens besucht", informierte Schmidt. Nicht mehr wegzudenken sind die traditionellen Veranstaltungen wie das dreitägige Dorffest, die Maifeier und die Waldweihnacht.Gut wird auch immer das Ferienprogramm im Ammerthaler Ferienkalender aufgenommen. Vergangenes Jahr war das Motto "Wald und Wiese bitten zu Tisch". Als besonderes Ereignis bezeichnete Doris Schmidt die Fertigstellung des neuen Wahrzeichens, des "Viehberger Lebensbaums". Das von der Künstlerin Sabine Mädl geschaffenen Werk symbolisiert, dass aus den ehemals sechs Bauernhöfen ein schönes Dorf entstand. "Erfreulich", so Schmidt, "ist es, dass der Lebensbaum mit Spenden der Bürger finanziert wurde."Der Kassenbericht von Josef Prokscha zeigte, dass die Dorfgemeinschaft auf gesunden Beinen steht. Die Neuwahl des Vorstands ging zügig über die Bühne. Für den letzten Programmpunkt, den Auftritt der "Viehberger Dorfratschen", gab es viel Beifall. Die Akteure, Edith, Marianne und Maria, betonten: "Nirgends ist es schöner als in Viehberg - das ist unsere Heimat! Wir haben den schönsten Dorfplatz, im Winter sogar mit Stern und der Bus hat einen eigenen Wendeplatz. Bei der Edith gibt's Eier, wo die Henna noch wissen, wie ein Wurm aussieht."Manchmal bissig, dann wieder besinnlich, aber immer als Satire erkennbar, berichteten die Dorfratschen aus dem vielfältigen Gemeindeleben.