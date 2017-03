Politik Ammerthal

Nach ausführlicher Information - auch in zwei Anliegerversammlungen - zog Bürgermeisterin Alexandra Sitter nunmehr in der Gemeinderatssitzung das positive Fazit: Nahezu alle Wünsche der Anlieger bei der Sanierung der Straße Am Weinberg kommen zum Tragen.

Schuller: Verkehr zählen

Schieben oder nicht?

Nachgefragt: Was tun gegen die Enge? Auch die Beschlussfassung zur Straße Am Weinberg dürfte für den großen Zuschauerandrang bei der Gemeinderatssitzung gesorgt haben. Rund 30 Zuhörer füllten den Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus komplett; einige mussten sogar stehen. Um solchen Zuständen abzuhelfen, will die Gemeinde laut Bürgermeisterin Alexandra Sitter das Obergeschoss des Rathauses zu einem größeren Sitzungssaal ausbauen. Die Maßnahme stehe bereits im Haushalt und solle bis zum Frühjahr 2018 umgesetzt sein. Mit dieser Lösung habe zum einen die Verwaltung bei Gemeinderatssitzungen schnell Zugriff auf weitere Unterlagen. Zum anderen lasse sich dieser größere Raum auch für kulturelle Veranstaltungen nutzen oder für standesamtliche Trauungen, die heutzutage oft mit viel mehr Gästen als früher über die Bühne gingen, weil etliche Paare auf eine kirchliche Trauung verzichteten. (ll)

Nach Angaben der Bürgermeisterin kostet die Maßnahme nach Schätzung des Ingenieurbüros UTA 386 000 Euro, der Anteil der Gemeinde beläuft sich dabei auf circa 220 000 Euro. Es handelt sich um 36 Grundstücke von Anliegern.In der Sitzung wurden nun letzte Details der Variante beschlossen, auch dabei folgte das Gremium weitestgehend den Wünschen der Anlieger. Ebenso im Wunsch, die Gehwege der teilweise steil verlaufenden Straße zu asphaltieren. Dank "intensiver Bemühungen und in guter Kooperation mit dem Bayernwerk", so die Bürgermeisterin, "wird im Zuge der Maßnahme auch die bestehende 20-KV- Freileitung von Trafohaus zu Trafohaus erdverkabelt". Ein entsprechendes Vertragswerk zeichnete der Ammerthaler Gemeinderat vorbehaltlich einer noch zu klärenden Kostenfrage für die Freileitung ab.Für eine darüber hinausgehende Erdverkabelung zur AS 1 wird das Energieunternehmen ein entsprechendes Leerrohr mit verlegen. "Auch wenn sich aktuell noch nicht abschätzen lässt, bis wann die weitere Erdverkabelung erledigt werden soll", sage Sitter. Gerhard Schuller (CSU) forderte, nachdem seiner Meinung nach die Straße Am Weinberg auch von "vielen Fahrzeugen benutzt wird, die nicht Anlieger sind", eine Verkehrszählung vorzunehmen. Sein Antrag wurde mit 4:9 Stimmen abgelehnt. Hubert Englhard (CSU) wollte die ganze Maßnahme zurückgestellt haben, "weil wir noch andere wichtige Baustellen in der Gemeinde haben". Stephan Koller (UWG/BFA) konterte, dass "ein großer Sanierungsstau aus 50 Jahren CSU-Wirtschaft in Ammerthal bestehe". Er war der Meinung, die Anlieger kämen beim Straßenausbau dank der umfangreichen Vorbereitungen mit einem günstigen Anteil davon. Die vorausgehenden Planungen seien ein Beispiel dafür, wie man Bürgerwillen umsetzen kann.Auch Hans Weber (CSU) empfahl, die Maßnahme "noch etwas zu schieben". Das wiederum irritierte 2. Bürgermeister Dr. Hans Lang, schließlich habe der Ausbau Am Weinberg auf der gemeinsam erstellten Prioritätenliste der zu sanierenden Straßen ganz oben gestanden und außerdem sei der Ausbau auch Bestandteil des CSU-Wahlprogramms der letzten Kommunalwahl gewesen.Das Büro UTA aus Amberg wurde abschließend gegen die Stimmen der CSU/CWG mit der Ausschreibung beauftragt, ausgestattet mit klaren Vorgaben - vor allem für das Zeitfenster - und der Maßgabe, eine Kostenmehrung von 30 Prozent keinesfalls zu überschreiten.