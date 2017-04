Politik Ammerthal

Der Ammerthaler Haushalt 2017 weist ein Gesamtvolumen von 5 789 100 Euro auf. Kämmerer Michael Herdegen legte das Zahlenwerk dem Gemeinderat vor. Die Haushaltssatzung wurde mit den acht Stimmen der BFA und UWG gegen die sechs Stimmen der CSU und CWG auf den Weg gebracht.

Der Etat, der bei der Gemeinderatssitzung abgesegnet wurde, war bei diversen Treffen vorberaten worden. Laut Herdegen beträgt die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt 381 000 Euro.Größter Batzen bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt (3 234 100 Euro) ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Grundsteuer A der Landwirtschaft umfasst 12 000 Euro, die Grundsteuer B 153 000 Euro, die Gewerbesteuer 250 000 Euro, die Beteiligung an der Umsatzsteuer 39 000 Euro. An Schlüsselzuweisung erhält die Gemeinde 605 000 Euro, der feste Wert des Finanzausgleichs beträgt 135 000 Euro, für den Straßenunterhalt gibt es 43 000 Euro), die Konzessionseinnahmen vom Stromversorger umfassen 43 000 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde belief sich am Jahresanfang 2017 auf 1 978 600 Euro. Zum Jahresende ist er prognostiziert auf rund 3 122 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung Ammerthals betrug bei 2101 Einwohnern zum 31. Dezember 2016 genau 941,75 Euro. Endes dieses Jahres sollen es dann 1485,96 Euro sein. Der Landkreisdurchschnitt ist 1466 Euro.

Wichtigste Ausgaben

Kreisumlage 795 000 Euro Bank- und Darlehenszinsen 56 700Euro Tilgungen, Kassenkredit 240 000 Euro Umlage Schulverband, Mittagsbetreuung 100 000 Euro Gewerbesteuerumlage 43 000 Euro Kindergartenzuschuss 90 000 Euro Hauptverwaltung, Umbau des Rathauses Kosten für die Gemeinde 50 000 Euro EDV-Pauschale Rathaus 5000 Euro Investitionspauschale Schule 5000 Euro Spielgeräte 10 000 Euro Investitionspauschale für Kindergarten 15 000 Euro Finanzmittel Mühlweg 20 000 Euro Investitionspauschale für Bauhof 5000 Euro Gemeindeantzeil an Kirchensteig/Vater-unser-Weg 116 000 Euro Buswendeplatz Fichtenhof 60 000 Euro Krummstriegel 7000 Euro Gewerbegebiet 70 000 Euro Gemeindeanteil für Straße am Weinberg 340 000 Euro Straßenbeleuchtung 5000 Euro Gemeindeanteil für Abwassersanierung Fichtenhof 885 000 Euro Friedhof Ammerthal 10 000 Euro Gemeindeanteil für Herstellungsbeiträge Wasserleitung Ammerthal-Fichtenhof, Kirchensteig 536 000 Euro Grunderwerb 20 000 Euro Summe Investitionspauschale 135 000 Euro (e)