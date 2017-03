Politik Ammerthal

31.03.2017

9

0 31.03.2017

Fichtenhof. Der Bau, vom Gemeinderat mit 11:5 Stimmen so beschlossen, läuft seit zwei Wochen und soll bis Oktober fertig sein: In Fichtenhof entsteht im Bereich der alten Kläranlage eine neue Abwasser-Druckleitung nach Ammerthal mit Pumpwerk. Nicht alle Bürger sind damit einverstanden: Das zeigte sich am Freitag bei einer Info-Veranstaltung der Gemeinde an der Baustelle. Die Erläuterungen der Planer (Renner und Hartmann/Amberg) zum 1,25-Millionen-Euro-Projekt wurden von kritischen Nachfragen und Anmerkungen begleitet.

Das Bauprojekt Die Gemeinde errichtet eine Abwasserdruckleitung von Fichtenhof nach Ammerthal. Dabei wird die alte Fichtenhofer Kläranlage umgebaut, ein Pumpwerk installiert und parallel dazu auch eine Wasserleitung, die Versorgungssicherheit und Brandschutz im Ortsteil verbessern soll. Das bisherige Stahlbeton-Absatzbecken der Kläranlage wird zum Regenüberlaufbecken umgebaut. Aus dem bisherigen Schönungsteich wird ein Regenrückhalteteich als weiterer Puffer. Sollte auch dieser bei Starkregen nicht ausreichen, ist eine Notentlastung in den Entwässerungsgraben möglich. Die neuen Anlagen sollen bis Ende Oktober fertiggestellt sein. Den Auftrag (Gesamtsumme 1,4 Millionen Euro) hat die Firma Pichl aus Hiltersdorf bekommen.

Faltblatt mit Informationen

Bürger wollen Bau stoppen

Die Gegner fürchten, dass Druckleitung und Pumpwerk die Bürger teuerer kommen als der zunächst ins Auge gefasste Freispiegelkanal nach Speckmannshof. Die Geschäftsführer Werner Renner, Erwin Schall und Udo Hartmann vom beauftragten Planungsbüro machten deutlich, dass die jetzt begonnene Variante in der Herstellung die kostengünstigste für die Gemeinde sei. Der Freispiegelkanal, den die Gegner des laufenden Projekts favorisieren, wäre zwar ohne Pumpwerk ausgekommen. Doch damit, wie Werner Renner anmerkte, nicht automatisch billiger: "Auch da kämen Kosten, an die der Bürger vielleicht nicht denkt." Der Gemeinderat habe sich für die jetzt begonnene Variante entschieden - "nach unserer Meinung die richtige"."Was man heute plant, muss in fünf oder zehn Jahren nicht mehr richtig sein", gab Ferdinand Tretzel als einer der Skeptiker unter den Teilnehmern am Info-Termin zu bedenken. Die Geruchsbelästigung ist ein Punkt, der ihn bewegt: "Stellen Sie Kapital bereit, dass man nachbessern kann, wenn das mit der Pumpe nicht funktioniert?" Gestank entwickle sich nur, wenn Abwasser irgendwo "steht und zu faulen beginnt", erklärte Udo Hartmann. In Fichtenhof werde pneumatisch gepumpt. Damit sei die Leitung stets frei, es bleibe also kein Abwasser stehen, "deshalb kann auch nichts faulen". Dieses System sei "Stand der Technik", ergänzte Renner - und in anderen Gemeinden wie Hahnbach bereits Einsatz: "Es gibt nirgends Probleme damit."Peter Haller erkundigte sich nach "der Lebensdauer" von Kanal und Pumpe: Die Kläranlage habe einst 1,2 Millionen Mark gekostet und 21 Jahre gehalten. "Jetzt zahlen wir 1,5 Millionen. Aber in Euro. Und wie lang hält das?" Niemand behaupte, dass so eine Pumpe 100 Jahre laufe, sagte Renner dazu. Ausgelegt seien solche Anlagen gewöhnlich auf 15 Jahre, viele seien aber auch 30 Jahre in Betrieb. In 15 Jahren könnten 15.000 bis 20.000 Euro für die Erneuerung der Technik fällig werden.Beim Info-Termin am Freitag und auch schon im Vorfeld hat die Gemeinde an die Ammerthaler ein Faltblatt verteilt, das die Vorgeschichte der Fichtenhofer Abwasserentsorgung und Einzelheiten zum Neubau detailliert auflistet:Die Kläranlage in Fichtenhof ist seit 1992 in Betrieb - die wasserrechtliche Genehmigung dafür wurde zuletzt bis Ende 2017 verlängert. Deshalb war eine neue Abwasser-Lösung erforderlich.Bislang erfolgte die Entwässerung im Mischsystem (Schmutz- und Regenwasser gemeinsam); künftig ist dies nicht mehr so.2011 hatte das Wasserwirtschaftsamt Weiden mitgeteilt, dass durch die hinzugekommenen Baugebiete die auf 300 Einwohner ausgelegte Kläranlage ihre Kapazitäts- und Altersgrenze erreicht habe: Ohne Erweiterung sei eine weitere Entwicklung Fichtenhofs nicht möglich.Der Gemeinde wurde daraufhin vorgeschlagen, bis Ende 2015 den Anschluss an den Abwasserzweckverband Amberg-Kümmersbruck zu prüfen.Im Oktober 2012 beschloss der Gemeinderat die Zuleitung des Abwassers in die Verbandsanlage.Die Entscheidung für ein "Pumpwerk mit Druckleitung nach Ammerthal" fiel am 9. Juni 2016; 2012 hatte der Rat für den Freispiegelkanal votiert; wegen des dazu nötigen schwierigen und teueren Grundstückskaufs wurde nun aber mit 11:5 Stimmen die aktuelle Variante bevorzugt.Von einem "unglaublichen Zuspruch für unser Bürgerbegehren" berichtet Josef Schaller, der 1. Vertreter der Initiative gegen den bereits laufenden Bau einer Abwasserleitung mit Pumpwerk in Fichtenhof (weiterer Bericht auf dieser Seite). Er hat mit Andrea Wismeth (2. Vertreterin), Herbert Haller (3. Vertreter) sowie den Stellvertretern Miriam Donhauser, Peter Schütz und Ralf Kirschke einen Bürgerentscheid bei der Gemeinde beantragt. Die Initiatoren betonen in einer Pressemitteilung, "dass dies eine unabhängige Initiative von den Gruppierungen ist, die im Ammerthaler Gemeinderat vertreten sind".Die Frage, die die Verantwortlichen allen Bürgern stellen wollen, heißt: "Sind Sie dafür, dass der Bau der Abwasserdruckleitung einschließlich Pumpwerk, der Wasserleitung und des DSL-Leerrohres für die Firma Jobst DSL, jeweils von Fichtenhof nach Ammerthal, gestoppt wird und die Gemeinde Ammerthal mit allen rechtlich zulässigen Mitteln die Aufhebung der Bauverträge betreibt?" In "nicht einmal drei Tagen", so bilanzieren die Initiatoren, hätten sie "und die große Gruppe" von Unterstützern mehr als 270 Unterschriften bei der Gemeinde abgegeben - "weit mehr, als für die Zulassung des Bürgerbegehrens erforderlich"."Nachdem den Gemeinderäten der UWG-/BFA-Fraktion Themen wie Transparenz, Offenheit und Bürgernähe so wichtig sind, gehen wir davon aus, dass das Bürgerbegehren nachträglich auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 5. April gesetzt wird", betont Herbert Haller. Er und seine Mitstreiter forderten Bürgermeisterin Alexandra Sitter dazu auf. Und verlangen, "einen sofortigen Baustopp" und "die Aufhebung der Bauverträge".