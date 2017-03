Politik Ammerthal

03.03.2017

16

0 03.03.201716

Keine Überraschungen gab es, als die CSU Ammerthal einen neuen Vorstand wählte. Robert Weiß steht weiter an der Spitze des Ortsverbands.

Vorstand Vorsitzender: Robert Weiß Stellvertreter: Hubert Englhard, Thomas Englhard , Klaus Simon



Schatzmeister: Gerhard Schuller



Schriftführer: Josef Schaller



Beisitzer: Stefan Ehbauer, Christian Ludwig, Hans Weber und Helmuth Wolf



Kassenprüfer: Hans Lehmeier und Gerhard Doerfler (oe)

Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Erras in Fichtenhof informierte Kreisvorsitzender Harald Schwartz über die Aktivitäten der CSU im Landkreis und seine Arbeit im Landtag. Erstaunt war der Abgeordnete, dass die Gemeinde Ammerthal nicht ans Glasfasernetz angeschlossen wird - als einzige Kommune im Landkreis.Vorsitzender Robert Weiß warf einen Blick auf die Arbeit im Gemeinderat. "Leider hat sich die Situation nicht verändert", stellte er fest und monierte erneut das Verhältnis des öffentlichen zum nichtöffentlichen Teil in den Sitzungen. Beispielsweise seien im Juni vergangenen Jahres zwei Punkte öffentlich, aber acht nichtöffentlich behandelt worden."Die Bürgermeisterin schiebt alle wichtigen Punkte in den nichtöffentlichen Teil und will damit Fehler verstecken", sagte er. Die Kläranlage Fichtenhof sei im Gemeinderat bereits ab Januar 2016 Thema gewesen, aber im Dezember erstmals in der öffentlichen Sitzung.