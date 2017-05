Politik Ammerthal

29.05.2017

In Sachen Verkehrssicherheit und Kriminalstatistik verkündete Bürgermeisterin Alexandra Sitter durchaus Positives für die Gemeinde. Die Kriminalstatistik für 2016 habe ergeben, dass Ammerthal ein Rückgang der Straftaten auf das niedrigste Niveau im Zehn-Jahres-Vergleich in allen Deliktsbereichen attestiert wurde. Mit insgesamt 17 Verkehrsunfällen blieb diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr absolut unverändert. Auch im Zehn-Jahres-Überblick bewegt sich die Anzahl der Unfälle insgesamt innerhalb des durchschnittlichen Rahmens. Der einzige alkoholbedingte Unfall war auch innerhalb der vergangenen zehn Jahre der einzige. So kann das Unfallgeschehen 2016 als normal und ohne besondere Auffälligkeiten eingestuft werden. Das lasse sich auch als Bestätigung des neuen Verkehrskonzepts interpretieren, meinte Sitter.

Die Bundestagswahl steht am 24. September an, Rene Martin wurde dazu als Wahlleiter bestimmt. Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Wahlen hat die Verwaltung folgende Wahllokale vorgeschlagen: Stimmbezirk 1 - Sporthalle Kaiser- Heinrich-Straße 6; Stimmbezirk 2 - Feuerwehrhaus, Amberger Straße. Der Briefwahlvorstand tritt im Rathaus (Trauungszimmer) zusammen.Auch in Ammerthal ist es nicht mehr so einfach, Wahlhelfer zu finden. Als Entschädigung für diesen Tag hat die Verwaltung 40 Euro je Helfer vorgeschlagen. Das wurde so auch angenommen. Gemeinderat Robert Weiß war dafür, es bei der bisherigen Regelung von 25 Euro zu belassen. Dem schlossen sich die fünf Vertreter der CSU und CWG an. Es wurden aber 40 Euro pro Wahlhelfer von der Mehrheit beschlossen.