Politik Ammerthal

17.03.2017

Wieder einmal ging es hoch her im Ammerthaler Gemeinderat. Diesmal war der Kanal das große Aufreger-Thema. Letztendlich setzte sich Bürgermeisterin Alexandra Sitter gegen ihre Kritiker durch.

Emotionale Diskussion

"Sozialverträgliche Lösung"

Die Stellungnahmen von Kommunalaufsicht und VOB haben deutlich gezeigt, dass die Gemeindeverwaltung keinen Fehler gemacht hat. Bürgermeisterin Alexandra Sitter

Mehr Disziplin Nach langer, umfangreicher Sitzung, nicht immer zimperlich geführt, sah sich Hans Weber (CSU) zu dem Hinweis auf mehr Disziplin veranlasst. Man möge das doch künftig in den Griff bekommen, appellierte er an die Wortführer. Die Bürgermeisterin hatte noch eine persönliche Anmerkung zur CSU/CWG: "Es ist sehr schlechter Stil, nach einer Vergabe mit solchen Anträgen zu reagieren. Vor allem aber im Hinblick darauf, dass auch aus der CSU/CWG-Reihe eine Stimme für die Zustimmung zu der Vergabe kam." Sie meinte abschließend: "Die Stellungnahmen von Kommunalaufsicht und VOB haben deutlich gezeigt, dass die Gemeindeverwaltung keinen Fehler gemacht hat." Am Freitag, 31. März, soll eine Infoveranstaltung stattfinden. (e)

Soll das Abwasser aus Fichtenhof per Freispiegelkanal Richtung Amberg laufen oder über eine Druckleitung ins Ammerthaler Netz gepumpt werden? Das war die Frage, die die CSU/CWG-Fraktion erneut aufwarf, obwohl sich der Gemeinderat bereits für die Druckleitung entschieden hat. CSU und CWG forderten per Eilantrag die Einstellung des Projektes, weil es zu teuer und zu umständlich sei (wir berichteten ausführlich).Bei der Gemeinderatssitzung im Feuerwehrhaus nahm jetzt die Gemeindeverwaltung mit Unterlagen und Zahlen des Landratsamts sowie des Ingenieurbüros Stellung. Mit dem Resultat: Dem Antrag von CSU/CWG auf Rücknahme des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Dezember 2016 wurde (gegen fünf Stimmen CSU/CWG) nicht stattgegeben. Bürgermeisterin Alexandra Sitter erläuterte, wie sich die Kommunalaufsicht beim Landratsamt zu dem Fall geäußert habe. Demnach sei ursprünglich geplant gewesen, einen Freispiegelkanal von Fichtenhof nach Speckmannshof zu bauen.Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros habe sich damals (inklusive Pumpstation und Kläranlagen-Umbau) auf 503 000 Euro belaufen. Wie die Kommunalaufsicht weiter ausführt, habe der Gemeinderat wegen fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern beschlossen, ein Ingenieurbüro mit Planung und Kostenermittlung für eine Druckleitung von Fichtenhof nach Ammerthal zu beauftragen.Daraufhin sei für Druckleitung, Pumpstation und Kläranlage ein Betrag von rund 609 800 Euro errechnet worden. Die letzte Kostenberechnung des Ingenieurbüros Renner vom 18. Januar 2017 habe insgesamt rund 1 113 000 Millionen Euro ausgewiesen. Darin enthalten seien Beiträge für die Abwasserentsorgung und Straßenumbauten "Am Krummstriegel" (22 444 Euro) sowie für die Wasserleitung von rund 424 144 Euro.Die Ausschreibung habe beim günstigsten Anbieter eine Bruttoangebotssumme von 1 333 126 Millionen Euro (ohne DSL-Leitung) ergeben. Die Differenz-Kostenermittlung sei von der Gemeinde mit 6,24 Prozent errechnet worden. Am 15. Februar habe der Gemeinderat die Baufirma mit den Arbeiten beauftragt, am 16. Februar sei der Vollzug dieses Gemeinderatsbeschlusses erfolgt, am 20. Februar der Vertrag rechtsverbindlich unterzeichnet worden. Dieses Prozedere sei rechtlich nicht zu beanstanden, hieß es seitens des Landratsamtes sowie der VOB-Stelle (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen) der Regierung.Mit umfangreichem Zahlenmaterial und einer Gegenüberstellung der Kosten versuchte 2. Bürgermeister Hans Lang die Angaben der CSU/CWG-Fraktion zu widerlegen. Zusammenfassend kam Lang zu der Auffassung, dass die von der CSU/CWG jetzt geforderte Variante 1 (Freispiegelkanal) mit Stornierung der Variante 2 einschließlich Baunebenkosten mit 847 550 Euro zu veranschlagen sei. Variante 2 (Abwasserdruckleitung, wie von der Gemeinde in Auftrag gegeben), koste 631 350 Euro.Unter dem Strich, so ließ Lang wissen, sei die Variante 2 um 220 000 Euro billiger. "Und im Übrigen", so sagte Lang, "würde die CSU/CWG-Variante sogar um weitere 200 000 Euro teurer, denn diese sieht einen völlig überflüssigen Radweg auf der Trasse Fichtenhof-Fiederhof vor". Vor allem auch deshalb, weil bereits parallel dazu vom nördlichen Ortsende Fichtenhof Richtung Speckmannshof ein Forstweg bestehe.Stephan Koller stellte aus Sicht der BFA/UWG die beiden Varianten 1 und 2 gegenüber. Er sagte, dass der CSU/CWG-Vorschlag rund 220 000 Euro teurer sei, die zusätzlich benötigten 400 Meter Wasserleitung und ein einzubauender Durchflusszähler weitere 130 000 Euro kosteten. Die Leitungen in der Variante 2 Fichtenhof-Ammerthal lägen nicht in Fremdgrund, eine Druckleitung sei gegenüber einem Freispiegelkanal im vorhandenen Karstgebiet sicherer. "Aufgrund der Versorgungsleitung von Ammerthal sind auch bei Ausfall der Versorgung durch die Stadtwerke Amberg Trinkwasserversorgung und Brandschutz in Fichtenhof gesichert." Die Abwasserdruckleitung, so Koller, böte zudem einen höheren Schutz für das Grundwasser."Letztendlich war die mehrheitliche Entscheidung des Gemeinderates, auch mit einer Stimme der CSU/CWG, richtig", erklärte Koller. "Dem Antrag der CSU/CWG auf Aufhebung des Bauauftrages kann aus unserer Sicht nicht stattgegeben werden". Das BFA und die UWG wollen nun, so kündigte Koller an, in einer der nächsten Sitzungen eine "sozialverträgliche Lösung suchen", mit der die Finanzierung der Anlage nicht durch Herstellungsbeiträge, sondern durch Gebührenanpassungen erfolge.