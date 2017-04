Politik Ammerthal

12.04.2017

68

0 12.04.201768

Das Votum war so zu erwarten. Mit neun zu vier Stimmen lehnte der Ammerthaler Gemeinderat den Antrag ab, im Kanalstreit ein Bürgerbegehren zuzulassen.

Fragestellung moniert

Alternativen möglich

Reaktionen Nachdem ihr Antrag vom Gemeinderat abgelehnt worden war, bezogen die Initiatoren des Bürgerbegehrens, Josef Schaller , Andrea Wismeth und Herbert Haller , gegenüber der AZ noch einmal umfangreich Stellung. Im Wesentlichen werden in den Schreiben die Argumente wiederholt, die auch in der Gemeinderatssitzung vorgetragen wurden. Auch die Vorsitzende des Bürgerforums Ammerthal, Kirsten Krey-Buntenbach , hat sich bei der Redaktion gemeldet. Sie sei "entsetzt über die Respektlosigkeit einzelner Unterstützer des eingereichten Bürgerbegehrens." Unverschämte Zwischenrufe seien laut geworden. Nach der Sitzung seien unsachliche, polemische verbale Angriffe erfolgt.

Verbale Entgleisungen

Fader Beigeschmack

"Sind sie dafür, dass der Bau der Abwasserdruckleitung einschließlich Pumpwerk, der Wasserleitung und des DSL-Leerrohres für die Firma Jobst DSL, jeweils von Fichtenhof nach Ammerthal gestoppt wird und die Gemeinde Ammerthal mit allen rechtlich zulässigen Mitteln die Aufhebung der Bauverträge betreibt?" Das war die Frage, die die Initiatoren eines Bürgerbegehrens gerne von den Wahlberechtigten beantworten ließen.Zu diesem Thema fand auf Antrag der CSU/CWG in der Sporthalle Ammerthal eine außerordentliche Gemeinderatsitzung statt. Die Antragsteller wollten erreichen, dass das Bürgerbegehren zugelassen wird. Rund 60 Zuhörer waren in die Sporthalle gekommen, die Bürgermeisterin Alexandra Sitter informierte über den Sachstand, zitierte drei Gutachten bzw. Stellungnahmen zu diesem Thema. Wie das Landratsamt Amberg-Sulzbach feststellt, würde im Falle Ammerthal ein Bürgerentscheid kaum vor Mitte Mai stattfinden können. Bis zu diesem Zeitpunkt wären wohl bereits 800 000 Euro verbaut.Müsste ein Baustopp erfolgen, sei mit Schadenersatzansprüchen der bauausführenden Firma zu rechnen. Zusammen mit allen Folgekosten, sagt das Landratsamt, würde sich - laut Schätzungen des Ingenieurbüros - der finanzielle Aufwand auf rund eine Million Euro belaufen. "Würde nach den Intentionen der Befürworter des Bürgerbegehrens der Bau einer anderen Kanaltrasse beschlossen, wären im Ergebnis die eingesetzten Mittel für die derzeitige Baumaßnahme sinnlos verbaut", erklärte Sitter. Gleichzeitig müsste ein anderer Kanal mit erheblichen Kostenaufwand auf der alternativen Trasse gebaut werden. Und so hießt es vonseiten des Landratsamtes weiter: "Das Ergebnis des Bürgerentscheides wäre nach unserer Meinung ein eklatanter Verstoß gegen die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft." Die Maßnahme würde "gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen". Im übrigen monierte das Landratsamt die Fragestellung: "Nach der formulierten Frage des Bürgerbegehrens solle nur die Baumaßnahme gestoppt und mit allen rechtlichen Mitteln die Aufhebung der Bauverträge betrieben werden." Mit dieser Fragestellung wäre aber nicht der Bau eines Freispiegelkanals abschließend entschieden, merkt das Landratsamt an.Vor der Abstimmung bekamen die Interessenvertreter und Fraktionsvorsitzenden Gelegenheit, ihre Meinungen vorzutragen. Josef Schaller rechnete vor, dass die Druckleitung nach Ammerthal Strom in einer Menge von rund 36 000 Kilowattstunden jährlich benötige, die zwei Pumpen würden etwa 15 Jahre halten und müssten dann wohl ausgetauscht werden, dann würden 20 000 Euro anfallen. Schaller sprach sich dafür aus, "die Maßnahme jetzt einzustellen". Alternativen wären noch möglich.Stefan Badura (CWG) kritisierte, dass man mit dem Bau gar nicht hätte begonnen werden dürfen. Zukunftsfähig sei nur ein Freispiegelkanal, aber man habe erst die Maßnahme gestartet und dann über Kosten geredet. Gemeinderat Hans Weber (CSU) zeigte sich davon "überzeugt, dass man diese Baumaßnahme noch stoppen könnte". "Die CSU ist ganz deutlich für eine Zulassung des Bürgerbegehrens" bekundete auch Gerhard Schuller, "weil wir für Demokratie an der Basis sind".Für die BFA/UWG nahm Sprecher Koller Stellung: "Von uns aus ist es so, dass wir drei fachliche Stellungnahmen ausführlich gelesen haben und auch über die möglichen Folgen bei Zulassung des Bürgerbegehrens. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haushaltsführung kann dem Bürgerbegehren nicht stattgegeben werden.""Als Bürgerin der Gemeinde Ammerthal war ich entsetzt über die Respektlosigkeit einzelner Unterstützer des eingereichten Bürgerbegehrens. War die Gemeinderatsitzung selber sachlich gehalten, wurden vom Publikum (meist Unterstützer des Bürgerbegehrens) teils unverschämte Zwischenrufe laut. Eine Geste, mit der ich um Ruhe bat, wurde mit den Worten: halt die Goschn beantwortet.Auch nach der Sitzung erfolgten unsachliche, polemische, verbale Angriffe.Bereits die im Vorfeld der Sitzung auf einer Infoveranstaltung und in zwei öffentlichen Gemeinderatsitzungen ausgeführten Erläuterungen des Ingenieurbüros Schaller und Renner wurden mehrfach mit Worten wie: Sie können mir doch nicht weis machen... in Frage gestellt, ohne irgendein sachliches Argument.Dieser Stil ist in meinen Augen indiskutabel. Man kann sachlich und kontrovers über Inhalte streiten, aber derartige verbale Entgleisungen machen eine konstruktive Diskussion schlechterdings unmöglich.""Das Bürgerbegehren gegen den Bau der Kanaldruckleitung von Fichtenhof nach Ammerthal wurde am Montag, den 10. April 2017, in einer öffentlichen, außerordentlichen Gemeinderatssitzung, von der Mehrheit aus UWG/BFA abgeschmettert. Sieht so die neue Demokratie und Transparenz aus? Wie nicht anders zu erwarten, hatte die Bürgermeisterin die Entscheidung darüber so lange als möglich hinausgezögert. Grund hierfür ist offensichtlich die Absicht, die bereits begonnenen Arbeiten voranzutreiben, um die Kosten für einen Abbruch der Baumaßnahme zu erhöhen.Obwohl die von der Gemeinde angeforderten Stellungnahmen zum Bürgerbegehren von Kommunalaufsicht LAS, einer beauftragten Rechtsanwaltskanzlei und des bayrischen Städte- und Gemeindetags schon am 4. April vorlagen, wurde der Punkt nicht in der Gemeinderatssitzung am 5. April behandelt, sondern auf eine neu angesetzte außerordentliche Sitzung auf den 10. April verschoben.Als Grund für die Ablehnung des Bürgerbegehrens wurden dann auch die bereits weit fortgeschrittenen Bauarbeiten und die dadurch aufgelaufenen Kosten genannt. Als 2012 die wasserrechtliche Zulassung der Kläranlage Fichtenhof entzogen wurde, beschloss der Gemeinderat, einen Freispiegelkanal nach Speckmannshof zu bauen und an das Abwassersystem des ZV Amberg-Kümmersbruck anzuschließen. Die damals favorisierte Variante scheiterte dann im Sommer 2016 am fehlenden Verhandlungsgeschick von Seiten der Gemeinde Ammerthal.Laut Zeitungsartikel vom 11. Juli 2016 hat die Bürgermeisterin die Verhandlungen beendet, da „die Grundstückseigentümer derart unsoziale Forderungen stellten“ (Stephan Koller). Auf Nachfrage bei der TG Karmensölden (dem Inhaber des benötigten Privatwegs) wurde uns mitgeteilt, dass die TG Karmensölden sehr wohl bereit wäre, den Privatweg für die Bauarbeiten zur Verfügung zu stellen.Als weiterer Grund für die Entscheidung Pump-Druckleitung nach Ammerthal wurde im Juli 2016 (siehe Zeitungsartikel „Von Forderungen schockiert“ vom 11. Juli 2016) angeführt, dass die anfallenden Betriebskosten für das benötigte Pumpwerk die laufenden Kosten nur um 0,27 Prozent erhöhen würden. Nach den nun vorgelegten Zahlen des Planungsbüros verteuern sich die Abwasserkosten für alle Ammerthaler Bürger tatsächlich um ca. 20 Prozent.Nach Aussage des planenden Ingenieurbüros vom 31.3.2017 ist die Lebensdauer der verwendeten Pumpen auf 15 Jahre angesetzt, d.h. die Kosten von jetzt 20 000 Euro für die beide Kompressoren fallen ca. alle 15 Jahren wieder an. Hinzu kommen jährliche Stromkosten von 11 000 Euro (entspricht beim aktuellen Strompreis ca. 36.000 kWh pro Jahr). Bei 8500 Kubikmetern Abwasser, die im Ortsteil Fichtenhof jährlich anfallen, bedeutet dies, dass für jeden qm³ Abwasser Stromkosten von 1,29 Euro zu entrichten sind.In Zeiten von wachsendem Umweltbewusstsein und ökologischem Denken, erscheint uns die Pump-Druckleitung als die schlechteste Variante. Selbst wenn für beide Varianten ähnliche Kosten bei der Erstellung anfallen würden, erwartet man als Bürger von der Gemeinde eine zukunftsorientierte Entscheidung, also ohne zusätzliche Energiekosten für die nächsten 50 Jahre (für diesen Zeitraum hat der 2. Bürgermeister Dr. Lang die Berechnungen angestellt).Es bleibt ein fader Beigeschmack, da kein neutrales Gutachten zur Preisermittlung beider Varianten in Auftrag gegeben wurde. Auch wenn Dr. Lang auf der außerordentlichen Gemeinderatssitzung am 10. April behauptet hat, dass vom Planungsbüro beide Varianten berechnet wurden, steht dem eine Aussage des Planungsbüros bei einer Informationsveranstaltung/„Spatenstich“ am 31. März 2017 gegenüber. Auf die Frage, wieso die Berechnungen nur für die jetzt gebaute Variante durchgeführt wurden, wies das Planungsbüro darauf hin, dass sie von der Gemeinde Ammerthal nur einen Auftrag für die Berechnung der Pump-Druckleitung nach Ammerthal erhalten habe.Die große Anzahl an Zuhörern bei der außerordentlichen Gemeinderatssitzung und das starke Interesse der Bürger an dieser Baumaßnahme, haben uns gezeigt, dass es richtig war, hier ein Bürgerbegehren zu starten. Die Initiatoren wollen sich nochmals ausdrücklich für die zahlreiche Unterstützung, den Zuspruch und auch die konstruktive Kritik aller Gemeindebürger bedanken."