31.03.2017

Die Neuwahlen bei der UWG standen im Zeichen des Generationenwechsels. Mario Flierl hatte angekündigt, seinen Vorsitz gerne in jüngere Hände abzugeben. Einstimmig wählten die zahlreichen Mitglieder Thomas Bär, seit 2014 im Gemeinderat, zu seinem Nachfolger.

Ammerthal voranbringen

Ein Infoblatt

Damals bereits gewarnt

Neuwahlen UWG Ammerthal



Vorsitzender: Thomas Bär



2. Vorsitzende: Alexandra Sitter



Kassier: Norbert Lehmeier



Schriftführerin: Jutta Birner



Beisitzer: Gerda Schommer, Daniel Kimball, Mario Flierl und Dieter Gugg



Kassenprüfer: Rudolf Hiltl und Rudolf Sitter

Die aktuellen Zeiten erinnern schon sehr an die des Wasserstreits, als versucht wurde, die Gemeindeverwaltung mit unsachgemäßen Anträgen auf Trab zu halten und die Bürger aufzuhetzen. Bürgermeisterin Alexandra Sitter

Stellvertretende Vorsitzende wurde ebenfalls einstimmig Bürgermeisterin Alexandra Sitter. Beide kündigten an, in einer Doppelspitze die Interessen der UWG (Unabhängige Wählergemeinschaft) - und damit die von Ammerthal - "in einem nicht immer fairen Klima", wie es hieß, weiter mit Vehemenz und Engagement zu vertreten.In seinen Abschiedsworten dankte Flierl für die gute Zusammenarbeit. Als Gemeinderat sei es ihm auch weiterhin ein Anliegen, die Dar- und vor allem Vorstellungen der eigenen Gruppierung zu vertreten. Die "nicht enden wollenden Differenzen" mit den Vertretern von CSU/CWG finde er zwar bedauerlich, aber mit aller Kraft werde auch er seinen Beitrag leisten, mit sachlicher Kommunalpolitik die Bevölkerung und damit Ammerthal voranzubringen. Flierl lobte vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Vertretern des Bürgerforums im Gemeinderat."Die Zusammenarbeit mit CSU/CWG", so Vorsitzender Bär und seine Stellvertreterin Sitter, "gestaltet sich nach wie vor überaus unschön". Der von den beiden Oppositionsparteien erlittene deutliche Stimmenverlust bei der letzten Kommunalwahl sei wohl immer noch nicht verkraftet."Statt sich nun in die aktuelle Gemeindepolitik aktiv einzubringen spiegelt sich dieser hohe Verlust in nahezu jeder Sitzung des Gemeinderates mit unsachlicher Polemik wieder, die nicht akzeptiert werden kann", betonten Bär und Sitter .Bär erinnerte beispielsweise an die in der Bürgerversammlung genannten Zahlen aus dem Gremium zum bereits gestarteten Projekt Abwasseranlage Fichtenhof: "Nur Falschinformationen und nachweislich keine der vom zuständigen Ingenieurbüro gelieferten Zahlen." Dabei werde gerne mal vergessen, dass manche Details aus dem nichtöffentlichen Teil sind. Es könne daher auch sein, dass die Nennung dieser Inhalte, die zu alledem noch falsch zitiert wurden, ein juristisches Nachspiel hätte.Bürgermeisterin Sitter kündigte daher für die nächsten Tage ein Informationsblatt an alle Bürger mit detaillierten Informationen und Zahlen zur Abwasseranlage Fichtenhof an, aber auch zum Bau der neuen Wasserleitung. "Die aktuellen Zeiten erinnern schon sehr an die des Wasserstreits, als versucht wurde, die Gemeindeverwaltung mit unsachgemäßen Anträgen auf Trab zu halten und die Bürger aufzuhetzen", so Sitter.Dennoch seien Verwaltung und Gemeinderatsmehrheit nach wie vor mit allen Kräften bemüht, die Gemeinde voranzubringen. "Mit Erheiterung" habe sie den Kommentar der CWG zum neuen Wanderwegenetz verfolgt. Nachdem der Gemeinderat dies gegen die Stimmen der CSU und CWG - und im engen Schulterschluss mit den Nachbarkommunen Birgland und Illschwang - von einer professionellen Firma für rund 7000 Euro beschlossen hat, hätte diese Gruppierung kommentiert, dass hätten sie selber machen können. Die Kosten erklärte die Bürgermeisterin neben den Routenausweisungen auch mit Flyern und zahlreich angebrachten Tafeln an allen neuralgischen Stellen Ammerthals.Gemeinderat und neu gewählter UWG-Kassier Norbert Lehmeier stellte die Frage, warum die Abwasseranlage in Fichtenhof nach so einem kurzen Zeitraum nicht mehr funktionstüchtig sei und erinnerte an den damaligen Bau Anfang der 90er Jahre. Schon damals wurde heiß diskutiert, ob die errechnete Kapazität bei einer weiteren Entwicklung überhaupt ausreichend sei.