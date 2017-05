Renate Großhauser ist neue Kämmerin in Ammerthal

Politik Ammerthal

22.05.2017

22

0 22.05.201722

Zum ersten Mal hat die Gemeinde Ammerthal eine Frau als Kämmerin. Renate Großhauser ist seit Anfang Mai die Nachfolgerin von Michael Herdegen. Er wechselte zum Markt Kastl.

Die 54-Jährige hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Möning bei Freystadt (Kreis Neumarkt). Großhauser ist Verwaltungsfachwirtin und Sozialwirtin. 28 Jahre war sie Geschäftsführerin des Neumarkter Kreisjugendrings und hat für den Landkreis Neumarkt die Jugendarbeit entwickelt.Nach 36 Jahren wechselte sie von Neumarkt nach Roth. "Da ich gerne Kontakt mit den Bürgern und eine Leidenschaft für gemeindliche Entwicklungsmöglichkeiten habe, bewarb ich mich bei der Gemeinde Ammerthal." Nicht nur ein Amt für gestandene Männer: "Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere Frauen gute Haushalts-Politik betreiben können", erklärt sie. In der Familie sei das selbstverständlich, im öffentlichen Bereich aber immer noch "nur in einigen sozialen Feldern.Großhauser sieht ihre Aufgabe als Kämmerin darin, "auf einem soliden finanziellen Fundament und durch gute geschickte Haushaltsplanung und -führung die Aufgabe der Bürgermeisterin und ihres Gemeinderates umzusetzen, zum Wohle der Bürger". Das Amt habe ihr der Vorgänger gut übergeben, jetzt freue sie sich auf eine harmonische Zusammenarbeit im Rathaus und mit den Bürgern.