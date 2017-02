Politik Ammerthal

19.02.2017

1

0 19.02.2017

Das Sanierungskonzept für die Straße Am Weinberg, wiederholt schon Thema im Gemeinderat, stand erneut auf der Tagesordnung. Und es sorgte bei der jüngsten Sitzung für einen proppenvollen Saal.

Die Chronik: Zunächst hatte der Gemeinderat eine Begehung vorgenommen, dann der Vertreter der Baufirma bei der Sitzung im Januar über die aus Sicht der Gemeinderäte notwendigen Maßnahmen referiert. In einer eigenen Anliegerversammlung Anfang Februar war die Sanierung zur Diskussion gestellt worden. Die Anrainer hatten sich rege beteiligt. Über die Umlegung der Kosten auf die Anlieger und die Kommune war die Bevölkerung bei der Versammlung ebenfalls informiert worden. Die Bürger hatten dabei Gelegenheit, ihre Ansichten und Meinungen zur Sanierung ihrer Straße vorzubringen.Diese Vorstellungen wurden gebündelt in die Planung eingearbeitet und dem Gemeinderat jetzt detailliert vorgelegt. Den Auffassungen der Anlieger zufolge sollen die Gehwege nicht gepflastert werden, weil sie im Winter zu glatt sein können. Die 20-Kilovolt-Oberleitung sollte zurückgebaut, die Gehwege sollten nicht zu einem 1,50 Meter breiten Bürgersteig zusammengefasst werden, sondern auf beiden Seiten bestehen bleiben. Denn ansonsten, so die Meinung der Anlieger, würde das geplante Schrammbord im Winter nicht geräumt werden können. Auch sei es kaum möglich, den Kindern zu erklären, dass das Schrammbord kein Gehweg ist. Die Anlieger fanden auch, dass geprüft werden sollte, ob nur die kaputten Randsteine ausgetauscht werden könnten und nicht gleich alle.Der Gemeinderat legte fest, dass die Anlieger bei Baubeginn 25 Prozent anzahlen, danach die anfallenden Restkosten "aus sozialverträglichen Aspekten" in weiteren vier Raten am Anfang eines Quartals begleichen. Es handelt sich wohl um eine vierstellige Summe. Wann die Sanierungsarbeiten starten, ist noch nicht sicher, denn der Gemeinderat hat aufgrund der Anregungen der Bürger die ursprüngliche Variante geändert. Er wird eine Alternativplanung vorlegen, die dann erneut in einer Anliegerversammlung diskutiert werden soll. Erst wenn unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben ein Konsens erzielt ist, wird die Ausschreibung erfolgen. Der Gemeinderat nahm von diesem Sachverhalt Kenntnis.Die vielen Zuhörer brachten keine anderslautenden Meinungen ein, allein Gemeinderat Gerhard Schuller (CSU) fand die Beteiligung der Bürger nicht ausreichend. Er selbst sah sich zum einen zu spät zum Anliegertermin eingeladen, sah in Bezug auf die Bürgerbeteiligung den Sachverhalt völlig anders und leitete damit eine Diskussion ein, in der alte Kontroversen wieder hochkamen.Bürgermeisterin Alexandra Sitter rief zur Ordnung und Mäßigung. "Das sind rein populistische Äußerungen", sagte sie. Schuller musste sich von seinem Gemeinderatskollegen Stephan Koller (BFA) mit dem Hinweis "bleib mal ganz entspannt" zur Ordnung rufen lassen und handelt sich von ihm noch eine harsche Rüge ein: "Jetzt hör mal auf, die Leute permanent aufzuhetzen."