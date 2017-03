Politik Ammerthal

Einmal im Jahr mindestens hat die Gemeinde eine Bürgerversammlung einzuberufen, das ist ein wichtiges Instrument für Bürger, um sich an der Kommunalpolitik zu beteiligen. Zumeist kommen Vorgänge auf den Tisch, die auch schon in diversen Gemeinderatsitzungen debattiert worden waren. Eher schlecht besucht war die Ammerthaler Bürgerversammlung in der Sporthalle geladen, nur 55 Personen waren gekommen.

Herbert Haller aus Fichtenhof klagte: "Mein Kind wird in der Schule mit der Verpflegung nicht satt." Und das obwohl sein Kind eine "schlechte Esserin" sei. Deshalb habe er sie auch von der Schulverpflegung abgemeldet, die Bürgermeisterin möge sich darum kümmern. Da schauten zunächst einmal alle ziemlich verdutzt. Unterernährt sehe sein Kind aber nicht aus, fand eine Bekannte. So eine Klage war bis dato in Ammerthal noch nie bekannt geworden, obwohl doch viele Kinder die Schulverpflegung nutzen.Bisher soll es nur Positives zu hören gegeben haben. Dass sich eine Bürgermeisterin um den Speiseplan in der Schule und um die Essgewohnheiten von Kindern kümmern soll, das sei auch Neuland, war zu hören.Noch dazu hatte die Bürgermeisterin unmittelbar vorher bei einem Besuch der Grundschule mit ihren 78 Schülern der Mittagsbetreuung von Barbara Rösl mit Team ein besonders gutes Zeugnis ausgestellt. Die Mittagsbetreuung sei bei "Erlebnis und Betreuung pur" wohl auch in professionellen Händen, könne auf eine gut ausgestattete Küche verweisen und auf täglich frisch zubereitetes Essen.