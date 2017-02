Politik Ammerthal

23.02.2017

23.02.2017

Für einen Wechsel zu Regio-Grün-Strom ab 2017 hatte sich der Ammerthaler Gemeinderat bereits 2015 ausgesprochen. Nun brachten Geschäftsführerin Nadine Paulus und Anna Wachtler dem Gremium diese Art der Energieversorgung näher.

Mittlerweile haben sich 25 Bürgerenergieparks in Franken und der Oberpfalz mit dem Unternehmen Bürger-Grün-Strom zusammengeschlossen, um die Erzeugung von Regio-Grün-Strom zu bündeln und zeitgleich Energie ins Netz einzuspeisen. Ziel ist laut Nadine Paulus eine regionale Energiewende mit 100 Prozent zeitgleicher Bereitstellung des verbrauchten Stroms aus regionalen erneuerbaren Energien. Bürger-Grün-Strom organisiert die Stromvermarktung im sogenannten Marktprämienmodell von Bürgern für Bürger.Die CSU-Fraktion hatte die Aufnahme von Grundstücken der Firma Gerüstbau Schuller in das Genehmigungsverfahren zur Erweiterung des Gewerbegebietes Nord-Ost beantragt. Vorher hatte, so blickte Bürgermeisterin Alexandra Sitter zurück, 2016 der Gemeinderat die Entwurfsplanung für das Bauleitverfahren Gewerbegebiet Nord-Ost gebilligt und die Änderung des Bebauungsplanes genehmigt. Die vorgeschriebene frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange laufe noch bis Freitag, 10. März.Das Genehmigungsverfahren für dieses Areal wurde laut Bürgermeisterin bereits 2005 abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig erlassen. Bei einer Aufnahme der Grundstücke in diesen Geltungsbereich, wie von der CSU gefordert, müsse das Bauleitverfahren komplett durchgezogen werden.CSU-Sprecher Robert Weiß sagte, man solle der Firma keinen Stein in den Weg legen. Stefan Badura (CWG) fand die Entscheidung nicht ganz nachvollziehbar und plädierte dafür, eine Kompromiss-Lösung mit dem Betrieb Schuller zu suchen.Bürgermeister Hans Lang stellte klar, "dass wir nicht bereit sind, auf Kosten der Steuerzahler einen Bebauungsplan neu aufzurollen". Stephan Koller (BFA) sah "keine Möglichkeit für den Antrag" der CSU und forderte, "unbedingt bei den beschlossenen Planungen zu bleiben". Letztlich lehnte der Gemeinderat den Antrag (9:3) ab.Einstimmig genehmigte das Gremium den Neubau eines Bürogebäudes sowie die Errichtung offener Stell- und Abstellplätze und einer Werbeanlage in der Amberger Straße 35. Die Englhard Besitz GmbH und Co. KG plant dieses Vorhaben. Es befindet sich im Bebauungsgebiet Gewerbegebiet Nord-Ost und weicht in mehreren Punkten von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab. Das machte Befreiungen notwendig beim Baukörper selbst, bei der Wandhöhe, der Dachform, der Dachneigung und der vorgesehenen begrünten Dachdeckung.