23.05.2017

Die Gemeinde Ammerthal darf auf einer Teilfläche des Sportplatzes auf dem Gelände der Grundschule einen Kinderspielplatz anlegen. Das Landratsamt hat die Genehmigung für eine Nutzungsänderung erteilt, wie der Gemeinderat in seiner Sitzung erfuhr.

Geteiltes Echo

Gegen sechs Stimmen

Alexandra Sitter: "Eine Frechheit" Bei der Gemeinderatsitzung richtete Bürgermeisterin Alexandra Sitter einige ganz persönliche Worte an die Gemeinderäte und die anwesenden Bürger. Sie zeigte für "gewisse Vorgehensweisen der jüngsten Vergangenheit wenig Verständnis", wie sie sagte. Ein Bürgerbegehren sei eines der höchsten Güter der Demokratie, betonte sie.



Ihr habe es schlaflose Nächte bereitet, das Begehren zur Abwasserentsorgung in Fichtenhof abzulehnen. "Allerdings kam dies zu einem Zeitpunkt und gespickt mit unwahren Informationen, so dass nach Einschätzung von Juristen und der Kommunalaufsicht gar keine andere Möglichkeit blieb", stellte die Bürgermeisterin fest. Dieses Instrument derart zu missbrauchen, dafür habe sie kein Verständnis. Auch angebliche Bemerkungen im Zuge der Unterschriftensammlungen, das Begehren diene dazu, die Bürgermeisterin zum Aufhören zu bewegen, empfinde sie als Frechheit.



Sie übe ihr Amt auch nach neun Jahren "mit Freude und Hingabe aus", ließ Sitter wissen. "Von solchen Machenschaften lasse ich mich nicht vom Weg abbringen", sagte sie. In ihrem Fokus und in dem ihrer Kollegen von UWG und BfA hätten immer die Bürger und die Gemeinde Vorrang. (e)

Der öffentliche Spielplatzes darf montags bis freitags (außer an einem Feiertag) zwischen 14 und 18 Uhr für die Kinder zugänglich sein. Die Anlage neben dem Schulsportplatz ist zu umzäunen. Welche Spielgeräte aufgestellt werden, ist noch nicht entschieden.Etwa 10 000 Euro sollen investiert werden. Schule, Elternbeirat oder Kindergarten sollten bei der Gestaltung mit eingebunden werden, schlug Bürgermeisterin Alexandra Sitter vor.Die Vorgaben des Landratsamts riefen geteiltes Echo hervor. Die auf 14 bis 18 Uhr limitierte Nutzungszeit wurde als eindeutig zu wenig eingestuft, sie sollte auf Samstag oder Sonntag ausgedehnt werden, meinte 3. Bürgermeister Thomas Bär. Auch der Standort war durchaus nicht unumstritten. Thomas Ebi hielt den zentralen Platz als richtig, schließlich würde auch die Nachmittagsbetreuung davon profitieren. Was die Öffnungszeiten betrifft, meinte er, wenn auch mit Zähneknirschen: "Besser eingeschränkte als gar keine."2. Bürgermeister Hans Lang zeigte sich ebenfalls als Befürworter des Spielplatzes im Ortszentrum: "Hier können die Kinder auch einmal ohne Aufsicht spielen. Der Platz ist sicher, das ist auch für Eltern wichtig, die ihre Kinder nicht ständig beaufsichtigen können", meinte er. Mit der zeitlichen Begrenzung mache der Spielplatz keinen Sinn, fand CSU-Sprecher Robert Weiß, es gäbe schließlich auch andere geeignete Plätze. Er schlug dezentrale Plätze bei der DJK oder in Fichtenhof vor. Diesen Ball nahm Stefan Badura auf, der das Gelände bei der DJK als eine akzeptable Alternative erachtete: "Gemeindegrund, keine Lärmbelästigung, kostengünstiger", führte er als Argumente an.Auch Hubert Englhard war der Meinung, dass die Kosten beim DJK-Gelände günstiger wären. Der Standort Schule sei teilweise schlecht einsehbar, die Anlage müsse zu den vorgeschriebenen Zeiten auf- und zugesperrt werden. Gerhard Schuller war sogar dafür, erst den Kinderspielplatz bei der DJK in Angriff zu nehmen. Was den an der Schule betrifft, sollte man, "bevor man in die Offensive geht, nochmals mit den Anliegern reden, ob man nicht zu den alten Öffnungszeiten zurückkommen könnte", sagte er. Letztlich gab es dahingehend Konsens, dass zuerst der Kinderspielplatz an der Schule gemäß den Auflagen hergestellt und dann mit Spielgeräten ausgestattet wird. Im kommenden Jahr soll auch der Ausbau des Kinderspielplatzes auf dem Gelände neben der DJK ins Auge gefasst werden.Weiteres Thema bei der Sitzung war die Fortführung des Ammerthaler Verkehrskonzepts. Zur Vorgeschichte: Der Gemeinderat hatte Ende 2015 mit 9:5 Stimmen beschlossen, das Verkehrskonzept für eine Testphase von einem Jahr umzusetzen. Nun ging es darum, ob es fortgeführt werden soll. Gegen sechs Stimmen sprach sich die Mehrheit dafür aus, denn es habe sich bewährt. Darüber hinaus soll die Straße Am Weinberg nach der Sanierung auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen beschränkt und Geschwindigkeitsanzeiger aufgestellt werden.Die Räte von CSU und CWG stellten sich auch gegen die Jahresrechnung 2015 der Gemeinde mit den darin enthaltenen Abschlusszahlungen, sie enthält ihrer Meinung nach Unregelmäßigkeiten. Mit sieben zu sechs Stimmen ging die Rechnung durch.