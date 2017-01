Politik Ammerthal

Die Straße Am Weinberg in Ammerthal wird künftig ein etwas anderes Aussehen haben. Der Gemeinderat hat nämlich das vom Büro Umwelt und Tiefbau Ingenieure Amberg (UTA) ausführlich vorgestellte Sanierungskonzept einstimmig gebilligt und die Firma mit der Ausschreibung beauftragt. Das rund 330 Meter lange Straßenstück von der Kreisstraße AS 1 bis zur Kreuzung mit der Wolfgangstraße soll saniert werden. Die Gemeinde wird dafür nach bisherigem Stand rund 415 000 Euro in die Hand nehmen. Die von der Sanierung betroffenen Anlieger sollen in die Planungen mit einbezogen werden. Mit ihnen wird, so wünscht es das Gemeindeparlament, eine eigene Versammlung abgehalten. Laut den vorliegenden Entwürfen soll an der Westseite des Straßenzugs, bergauf gesehen links, ein 2,50 Meter breiter Fußweg entstehen. Die Trasse soll 5,50 Meter breit werden, im Mittelbereich wird sie aufgrund der baulichen Gegebenheiten etwas schmäler ausgebaut. Die Bordsteine aus Granit werden neu errichtet, die Asphaltdecke soll abgefräst werden. Letztlich entsteht so ein neues Straßenstück. Bild: e