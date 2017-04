Politik Ammerthal

06.04.2017

06.04.2017

Leerrohr nicht Teil des Auftrags

Ammerthal. Zu drei Leserbriefen bezüglich der aktuellen Ammerthaler Kommunalpolitik nimmt Kirsten Krey-Buntenbach, die Vorsitzende des Vereins Bürgerforum Ammerthal (BFA), Stellung, "um etwaigen Verunsicherungen der Bürger entgegenzuwirken":"Der Autor des Leserbriefes ,Zukunftsfähigkeit sieht anders aus' (AZ, 21. März) behauptet, dass sich der Gemeinderat für die Funklösung zur Breitbandversorgung entschieden habe. Dies ist sicher falsch. Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich für eine Glasfaseranbindung ausgesprochen und sie auch so beschlossen. Bereits vor Jahren wurde ein entsprechender Förderantrag an das Breitbandzentrum gestellt. Dies wurde im mehrstufigen Verfahren bearbeitet.Gesetzlich muss aber vor einer finalen Förderzusage eine Ausschreibung erfolgen, ob nicht ein privatwirtschaftlicher Ausbau eines Unternehmens erfolgen kann. Und hier meldete sich im Fall Ammerthal ein Unternehmen, das die Breitbandversorgung sicherstellen wollte. Somit konnte eine Förderung seitens des Breitbandzentrums des Freistaates Bayern nicht erfolgen. Die Entscheidung lag also komplett außerhalb des Einflussbereiches des Ammerthaler Gemeinderates.""In dem Leserbrief: ,Der Gipfel der Unverschämtheit' (AZ, 21. März) schreibt ein Anwohner der sanierungsbedürftigen Straße Am Weinberg, dass nur die Bürgermeisterin und zwei Gemeinderäte eine positive Bilanz der Sanierungsentscheidungen ziehen. Auch dies möchte ich gerne richtigstellen. In zwei Anliegerversammlungen wurden nahezu alle Wünsche der Anlieger berücksichtigt, und zwar in außergewöhnlichem und unüblichem Umfang. Bezüglich der Verkehrszählung müsste mit der Zählung nachgewiesen werden, dass die Straße überwiegend dem überörtlichen Verkehr zuzurechnen ist und damit keine Haupterschließungsstraße mehr wäre. Hier widerspricht jedoch das Landratsamt und es gibt keine gesetzlich zulässige Möglichkeit einer Prüfung."Zum Leserbrief "Bürger wollen Bau stoppen" (AZ, 1. April) erklärt Krey-Buntenbach: "Hier wird gefordert, dass der Bau der Abwasserdruckleitung einschließlich Pumpwerk, der Wasserleitung und des DSL-Leerrohres für die Firma Jobst DSL, jeweils von Fichtenhof nach Ammerthal, gestoppt wird. Hierzu muss richtiggestellt werden, dass das angesprochene Leerrohr zwar in der Ausschreibung beschrieben, jedoch bei der Auftragsvergabe herausgenommen wurde."