05.05.2017

Interimstrainer Hartmut Heinrich, der auch das Amt des Sportlichen Leiters beim SV Erlenbach bekleidet, muss seine Mannschaft auf Spannung halten, um für die Entscheidungsspiele gerüstet zu sein. Denn die Franken kommen nicht mehr unten raus - egal, wie die Partie bei der DJK Ammerthal endet. Und die hat ein Problem mit einer Zahl.

Das dritte Heimspiel innerhalb einer Woche steigt für den Fußball-Bayernligisten DJK Ammerthal am Sonntag, 7. Mai, gegen den SV Erlenbach (15 Uhr). Die Mainfranken belegen aktuell mit 24 Punkten Platz 16, eine Möglichkeit der Relegationsmühle noch zu entkommen, ist ausgeschlossen. Heinrich übernahm die Verantwortung des Trainers nach der 0:6-Niederlage beim SC Eltersdorf, das war am 25. März.Der große Befreiungsschlag blieb danach dennoch aus. Die Mannschaft kassierte weitere fünf Niederlagen, wenn auch ausnahmslos gegen ambitionierte Gegner wie Sand (1:2), Würzburger Kicker II (0:3), Großbardorf (0:4), Aubstadt (0:2) und Neumarkt (1:3). Nur beim SC Feucht reichte es am 17. April zu einem 2:1-Erfolg. Warum es beim SV Erlenbach in dieser Saison nicht sonderlich gut läuft, ist nur schwer nachzuvollziehen. Der Kader ist im Prinzip von der Qualität her durchaus gut bestückt. Spieler wie der Ex-Aschaffenburger Giulio Fiordellisi, Patrick Badowski oder der Franzose Damien Letellier gehören zu den besseren Kickern der Bayernliga Nord.In Ammerthal wäre man sicherlich sehr gut beraten, diesen Gegner nicht unbedingt am Tabellenstand zu messen. Ein Mannschaftsleistung wie zuletzt gegen den VfB Eichstätt wäre wohl durchaus zwingend nötig, um endlich mal wieder einen Heimdreier einfahren zu können. Denn dieser liegt nämlich schon sehr lange zurück und resultiert vom 6. November 2016. Damals gelang ein 3:0-Sieg gegen SV SpVgg Weiden. In den darauffolgenden zwölf Spielen gab es auch nur zwölf Tore zu bejubeln, welche zwölf Punkte einbrachten, die bis dato auch zum Gesamtertrag von 41 Punkte beitrugen - dreimal die Zwölf reicht.Trainer Jürgen Press, der sich mit dem bisherigen Abschneiden seiner Truppe nicht zufrieden zeigt, will mehr: "Da ich mit dem aktuellen Punktestand nicht zufrieden bin, erwarte ich von meiner Mannschaft fokussiert und einsatzfreudig in dieses vorletzte Heimspiel zugehen." Die DJK hat jetzt die Möglichkeit, eine bisher nicht vom Erfolg gekrönte Englische Woche abzuschließen. Verzichten muss der Cheftrainer weiter auf Balthasar Sabadus und möglicherweise den angeschlagenen Johannes Kohl. Tobias Laurer ist dagegen wieder im Kader.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (24), Fürsattel (14), Danner (6), Burger (15), Zischler (5), Haller (8), Lieder (10), Mandula (11), Abadjiew (22), Petracek (9), Jonczy (9), Müller (19), Holfelder (17), Kohl (4) ?.