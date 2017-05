Sport Ammerthal

12.05.2017

Zwei Spieltage vor Saisonende in der Fußball Bayernliga Nord machte die DJK Ammerthal nach dem 3:1-Erfolg gegen SV Erlenbach den Klassenerhalt frühzeitig endgültig perfekt. Die Weichen bezüglich der neuen Saison, was die Kaderplanung angeht, wurden von Ammerthals Sportdirektor Tobias Rösl bereits größtenteils erledigt, so dass die DJK jetzt ohne großen Druck auf die Zielgerade einbiegen kann.

Nach einem doch eher mäßigen Saisonstart war jedem schnell klar, dass nach dem Wiederaufstieg eine überaus schwere Aufgabe auf die Grün-Schwarzen wartet. Es zeichnete sich schon früh ab, dass in der Bayernliga die Punkte deutlich höher hingen als noch zu Landesligazeiten. Um so erfreulicher für den ganzen DJK-Tross, dass man jetzt zum letzten Auswärtsspiel am Samstag, 13. Mai gegen den VfL Frohnlach (14 Uhr) ohne jegliche Anspannung anreisen kann.Abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangiert die Mannschaft um VfL Trainer Oliver Müller, vor dessen Team man trotz des bereits seit geraumer Zeit fest stehenden Abstiegs in die Landesliga den Hut ziehen muss. Frohnlach lässt sich keineswegs hängen und verlangte von seinen Gegner in den vergangenen Wochen alles ab, was die insgesamt knappen Niederlagen allesamt mehr aus deutlich unterstreichen. Die Müller-Truppe bewies hier stets große Moral. Auch der Aufstiegskandidat TSV Aubstadt musste sich am vergangenen Spieltag gewaltig strecken, um einen mühevollen 1:0-Sieg zu landen. Eine lockere Kaffeefahrt wird daher auch für die DJK Ammerthal nicht zu erwarten sein.Coach Jürgen Press hegt indes nach dem bereits erreichten Saisonziel ohnehin bereits schon wieder andere Pläne: "Wir haben noch zwei Spiele zu absolvieren und können noch 50 Punkte erreichen, dass muss jetzt unser Ziel sein." Damit setzt er natürlich seine Mannschaft keineswegs unter Druck, aber es ist ein Ansporn, den natürlich auch jeder seiner Schützlinge verfolgen sollte. 19 ihrer insgesamt 44 Punkte holte die DJK bislang auf fremden Plätzen. Eine kontinuierliche Steigerung bei den Auswärtstrips im Laufe der Saison war hier deutlich zu erkennen, nachdem man zu Beginn schon hin und da als Kanonenfutter abgestempelt wurde.Dieser Wert kann jetzt nochmals um drei Punkte verbessert werden, weshalb die Mannschaft um Kapitän Johannes Kohl nochmals alle Kräfte bündeln sollte um den sechsten Auswärtssieg einzufahren. In personeller Hinsicht steht der zuletzt bewährte Kader zur Verfügung. Der Bus, zu dem noch Fans zusteigen könnenm fährt am Samstag um 10 Uhr vom Sportheim ab.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Kohl (4), Zitzmann (14), Fürsattel (14), Danner (6), Burger (15) Zischler (5), Haller (8), Lieder (10), Müller (19), Mandula (11), Petracek (16), Holfelder (17), Laurer (21), Jonczy (9).