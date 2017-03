Sport Ammerthal

31.03.2017

31.03.2017

Mit der SV Viktoria Aschaffenburg erwartet die DJK Ammerthal einen der brandheißen Aufstiegskandidaten in der Bayernliga Nord. Für DJK-Coach Jürgen Press die "wohl stärkste Mannschaft der Liga".

Ich erwarte von meinem Team Leidenschaft und Mut. Wir freuen uns auf diesen Vergleich und wollen diesem Spitzenteam Paroli bieten. Jürgen Press Trainer DJK Ammerthal

Am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr empfängt die DJK nach zuletzt zwei erfolgreichen Auswärtsspielen zum ersten Heimauftritt des Jahres die Unterfranken. Ein Spiel, das man durchaus auch als ,,David gegen Goliath" bezeichnen kann, wenn das kleine Dorf Ammerthal auf die größte Stadt am Bayerischen Untermain trifft. Der SV hat zudem bereits Bundesligaluft geschnuppert.Für DJK-Trainer Jürgen Press sind die Nordwestfranken die aktuell wohl stärkste Mannschaft der Liga. "Ich erwarte von meinem Team Leidenschaft und Mut. Wir freuen uns auf diesen Vergleich und wollen diesem Spitzenteam Paroli bieten. Meine Mannschaft ist neugierig zu sehen, wo aktuell ihre Grenzen liegen", sagte Press und fügte hinzu: "Wir haben ein richtiges Brett vor der Brust - wie man so schön in der Fußballsprache zu sagen pflegt. Seit mein Trainerkollege Jochen Seitz das Zepter in der Hand hat wurde eine beeindruckende Serie gestartet. Nur eine Niederlage aus den letzten 14 Spielen lässt erahnen, welche überdurchschnittliche Qualität dieses Team besitzt."Nach einem etwas holprigen Saisonbeginn trennte sich der letztjährige Regionalligaabsteiger ausgerechnet nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Ammerthal von seinem damaligen Trainer Jürgen Baier. Dieses Unentschieden war nach einer starken Vorstellung der DJK durch die beiden Tore von Michael Jonczy und Friedrich Lieder mehr als verdient. Für den glücklosen Baier übernahm Ex-Profi Jochen Seitz, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den HSV, VfB Stuttgart oder Schalke 04 unter Vertrag stand, das Kommando bei der Viktoria. Mit Erfolg: Die Mannschaft kletterte nach einer erstklassigen Serie mit aktuell 48 Punkten bis auf den zweiten Tabellenplatz. Lediglich ein Punkt trennt Aschaffenburg noch von Platz eins.Auf eine positive Entwicklung kann auch die DJK unter Trainer Jürgen Press zurückblicken. Unter seiner Regie musste Ammerthal ebenfalls nur eine Niederlage in zwölf Begegnungen einstecken und hat sich mit 36 Punkten bis auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet. Dem ausgegebenen Saisonziel - Klassenerhalt - ist man damit ein ganze Stück näher gekommen, auch durch die beiden wichtigen Auswärtssiege zuletzt in Haibach und beim SC Feucht. Erfreulich für Press, dass die komplette Mannschaft im Defensiv-Verhalten gut organisiert auftrat und nur ganz wenige Chancen der Gegner zuließ. Auf deutlich mehr Arbeit wird sich Ammerthal aber jetzt gegen Aschaffenburg einstellen müssen. Die Seitz-Truppe pflegt einen technisch visierten und vor allem temporeichen Fußball mit herausragenden Offensivkräften. Da gilt es, entsprechend dagegen zu halten. Zu den absoluten Topleuten der Gäste zählen Daniele Toch (12 Tore) und Björn Schnitzer, der es in 15 Einsätzen bereits auf 17 Tore brachte. Exakt die gleich Anzahl an Toren hat Ammerthals Torjäger Michael Jonczy vorzuweisen. So kommt es am Rande dieser Begegnung auch zum Gipfeltreffen der aktuell besten Bayernligatorjäger.Ein Wermutstropfen ist auf DJK-Seite der Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Johannes Kohl, der wegen einer Zerrung passen muss. Marcel Fürsattel muss aufgrund einer Rotsperre noch für ein Spiel pausieren. Florian Holfelder fehlt nach einer Blinddarmoperation weiter auf unbestimmte Zeit. Sein Heimdebüt gibt hingegen Winterneuzugang Balthasar Sabadus, zweifacher Torschütze aus den letzten beiden Partien.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (24), Zischler (5), Danner (6), Mandula (11), Müller (19), Burger (15), Sabadus (7) Lieder (10), Haller (8), Abadjiew (22), Laurer (21), Petracek (16), Jonczy (9)