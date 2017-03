Sport Ammerthal

03.03.2017

03.03.2017

Gleich nach der Winterpause erwartet die DJK Ammerthal am Sonntag den Tabellenzweiten ASV Neumarkt. Gerade gegen diesen starken Gegner muss DJK-Coach Jürgen Press auf einige seiner Stammspieler verzichten.

Klassenerhalt oberstes Ziel

Torjäger Jonczy gesperrt

Schwieriger hätte nach einer langen Pause der Start in die restliche Punkterunde der Bayernliga Nord für die DJK Ammerthal wohl kaum beginnen können. Am Sonntag erwartet die Elf von Trainer Jürgen Press um 15 Uhr zum Oberpfalzderby - erstmals in diesem Jahr auf Naturrasen - den Tabellenzweiten ASV Neumarkt. Die Vorbereitung verlief mit Blick auf die Ergebnisse der Testspiele wenig berauschend für die Grün-Schwarzen.Mit dem Engagement im Training zeigte sich Press allerdings zufrieden. "Die Mannschaft hat hier gut gearbeitet, konnte die Eindrücke aber am Platz noch nicht richtig umsetzen." Auch wenn überwiegend gegen Regionalligisten getestet wurde, hat das Team oft viel zu einfache Fehler gemacht. Am Sonntag zählt es nun. Der Fokus ist auf den ASV Neumarkt (42 Punkte) gerichtet. Der Aufsteiger kann als die Überraschungsmannschaft der Liga bezeichnet werden.Kaum einer hätte damit gerechnet, dass Neumarkt um die Vergabe der Meisterschaft mitreden würde. Ohne Frage ein Verdienst von Trainer Dominik Haußner, der seit 2013 im Amt ist und das Team kontinuierlich aufgebaut hat. Die Mannschaft wurde gezielt verstärkt und klopft nun sogar ans Tor zur Regionalliga. Eine Begehung des Sportgeländes durch den BFV fand bereits statt.In Ammerthal hingegen soll der Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht werden. 30 Punkte hat die Press-Truppe bisher erwirtschaftet, was momentan den zehnten Tabellenplatz bedeutet. Zwölf Spiele sind bis zum Saisonende noch zu bestreiten. Dabei hat es das Auftaktprogramm mit Neumarkt, Haibach, Eichstätt, Feucht und Aschaffenburg in sich. Ein guter Start ist wichtig, um sich von den Abstiegsrängen weiter fernzuhalten.Trotz des ordentlichen Ertrages von 30 Punkten muss die Elf um DJK-Kapitän Johannes Kohl bis zum Ziel Klassenerhalt noch einen weiten Weg gehen. Dass einige Spieler gegen Neumarkt nicht eingesetzt werden können, erschwert die Aufgabe. So fällt neben dem rot-gesperrten Topscorer Michael Jonczy (17 Tore) auch Tobias Laurer aus, der sich bei einem Testspiel einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ebenfalls fehlen werden Marcel Fürsattel, der noch für drei Spiele gesperrt ist und Florian Holfelder wegen Grippe.Press hofft, auf 13 gesunde Spieler zurückgreifen zu können. "Trotz der personellen Misere bin ich überzeugt, dass der arg dezimierte Kader als Team auftritt und alles raushauen wird, um das Spiel erfolgreich zu gestalten." Press spricht von einem interessanten und wichtigen Heimspiel gegen eine spielerisch starke Mannschaft. "Kompliment dem Trainerkollegen, der aus einem Aufsteiger eine Spitzenmannschaft in der Bayernliga geformt hat", sagte der Ammerthaler Coach. "Meine Mannschaft ist gefordert, alles abzurufen an Leidenschaft, spielerischer Unbekümmertheit sowie ein hohes Maß an taktischer Disziplin, um die ersten Punkte im neuen Jahr in Ammerthal zu behalten."DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23), Stauber (20), Kohl (4), Zitzmann (24), Danner (6), Burger (15), Zischler (5), Sabadus (7), Lieder (10), Haller (8), Abadjiew (22), Mandula (11), Petracek (16), Müller (19)