Sport Ammerthal

23.04.2017

2

0 23.04.2017

Ammerthal/Würzburg. Glückwunsch zum Klassenerhalt? "Vielleicht noch ein wenig zu früh", sagt Tobias Rösl, Sportdirektor des Fußball-Bayernligisten DJK Ammerthal. "Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg". Die Mannschaft von Trainer Jürgen Press setzte sich am Samstag vor 130 Zuschauern bei der Zweitliga-Reserve des FC Würzburger Kickers auf dem Sportgelände des Post SV Sieboldshöhe mit 2:1 (1:0) durch und durchbrach damit die 40-Punkte-Marke.

Neun Vorsprung

Schneller Ausgleich

Nur Halbchancen

Abadjew entscheidet

Fünf Spieltage vor dem Saisonende beträgt damit der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsränge neun Zähler. Zudem haben die DJK-Kicker im Endspurt mit vier Heimspielen (gegen Aubstadt, Eichstätt, Erlenbach und den Würzburger FV) sowie der Auswärtspartie beim VfL Frohnlach beste Aussichten, um die letzten rechnerischen Zweifel aus dem Weg zu räumen.Nach 29 absolvierten Partien hatten die Gastgeber um Trainer Claudiu Bozesan 41 Zähler auf dem Konto und 2017 in sieben Partien erst zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Nach dem Punktgewinn zuhause wollten die Ammerthaler aber bei den Unterfranken wieder eine positive Serie starten und das temporeiche Kombinationsspiel der Würzburger Kickers unterbinden.Gesagt, getan - denn die Gäste gingen hochkonzentriert in die Begegnung. Zudem spielte ihnen der frühe Führungstreffer durch Dominik Haller nach sechs Minuten in die Karten. Nach einem Konter über Michael Jonczy, der mit einem feinen Querpass den mitgelaufenen Haller bediente, behielt dieser die Nerven und überwand FC-Schlussmann Jan Nirsberger zum 0:1. Ein Tor, der aus der von Press ausgegebenen Taktik heraus fiel: Denn Ammerthal stand in der Defensive gegen die technisch beschlagenen Hausherren sicher, ließ die Kickers zu keiner Phase im ersten Durchgang zur Entfaltung kommen.Zudem setzte die DJK-Elf auf schnelle Gegenstöße, die jederzeit brandgefährlich waren. Was fehlte, war der letzte genaue Pass. "Das wird für uns in der zweiten Hälfte ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn wir so auftreten wie in der ersten, in der Würzburg keine einzige nennenswerte Möglichkeit hatte, können wir drei Punkte mit nach Hause nehmen", sagte Sportdirektor Rösl auf dem Weg in die Kabine.Eine Hoffnung, die sich zunächst nicht erfüllen sollte. Denn die Gastgeber, die ebenso wie die DJK Ammerthal keine Auswechslungen vornahmen, kamen hochmotiviert auf den Platz und legten noch einen Zahn zu. Ihre Bemühungen wurden bei ihrer ersten Chance durch den Ausgleich von Roman Hartleb in der 56. Minute schließlich auch gleich belohnt. Aus dem Gewühl am DJK-Strafraum heraus zog der FC-Akteur ab, Marcel Schumacher im DJK-Tor hatte keine Chance.Würzburg entwickelte danach noch mehr Druck, aber die Kickers fanden kein geeignetes Mittel, um die DJK-Abwehr wirklich auszuhebeln. "Der FC hatte ein paar Halbchancen, die aber keine Gefahr waren", bilanzierte Rösl.Ammerthal hingegen hielt konsequent und geduldig an dem von Press vorgegebenen Konzept fest, was sich auszahlte. Maximilian Zischler eroberte sich den Ball und fand mit einem langen Pass Friedrich Lieder. Der wiederum behielt die Übersicht und bediente Tom Abadijew, der keine Mühe hatte, nach 75 Minuten für die Entscheidung zu sorgen. "Ein enorm wichtiger Erfolg für uns, mit dem wir fast durch sind", freute sich nach dem Schlusspfiff Rösl.