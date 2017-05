Sport Ammerthal

Statt eines Kantersiegs musste sich die DJK Ammerthal nach einer völlig einseitigen Bayernliga-Begegnung gegen das Tabellenschlusslicht VfL Frohnlach mit einem 1:1 begnügen. Viele Torchancen, darunter dreimal Aluminium und drei umstrittene Abseitstore von Michael Jonczy lassen erahnen, was die Elf von Trainer Jürgen Press für eine Dominanz in dieser Partie an den Tag legte.

Nur das Ergebnis stimmte am Ende definitiv nicht, was Press deutlich zum Ausdruck brachte. "Wir haben heute einen Titel geholt, wir waren Weltmeister im Auslassen der Torchancen, wobei man durchaus schon über das ein oder andere Tor, das aberkannt wurde, diskutieren kann. Ob hier immer eine Abseitsstellung vorlag, war für mich zumindest strittig."Press sprach klar die negativen Sachen an: "Wir haben über 90 Minuten dominiert, waren klar die besser Mannschaft und haben leider wie so oft in der Vergangenheit nach einer Standardsituation ein Kontertor kassiert, daraus haben wir noch nicht gelernt, das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Aber es war auch erfreulich zu sehen, wenn man als Aufsteiger einen derartigen Klassenunterschied an den Tag legen kann, das spricht ja auch für die Mannschaft." Zwei Minuten waren gespielt, da musste die Partie wegen eines heftigen Gewitters für 15 Minuten unterbrochen werden. Sofort nach Fortsetzung riss die DJK das Spiel an sich. Es dauerte bis zur 31. Minute, ehe Tomas Petracek ein Zuspiel von Mario Zitzmann zur überfälligen Führung nutzte. Weitere Großchancen blieben ungenutzt. Gleiches Bild in Halbzeit zwei: Die DJK erarbeitete sich Chancen im Minutentakt. In der 49. Minute donnerte Jonczy den Ball im Fünfmeterraum an die Unterkante der Latte, kurz später hätte er das 0:2 machen müssen, scheiterte aber freistehend am besten Frohnlacher, Keeper Philipp Pfister. Die kalte Dusche folgte in der 70. Minute, als Kevin Hartmann nach einem Konter zum 1:1 ausglich. Dennoch lag der zweite Ammerthaler Treffer im weiteren Verlauf mehrmals in der Luft.