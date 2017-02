Sport Ammerthal

19.02.2017

19.02.2017

Ammerthal/Etzenricht. Einen Klassenunterschied mit einem entsprechenden Ergebnis wollte Ammerthals Trainer Jürgen Press von seiner Mannschaft, die krankheitsbedingt auf Johannes Kohl, Benjamin Burger und Florian Holfelder verzichten musste, im Testspiel gegen den Landesligisten SV Etzenricht sehen. Diese setzte die Vorgaben über weite Strecken sehr gut um und gewann aufgrund einer ansprechenden Leistung deutlich mit 6:2 gegen die Elf von Michael Rösch.

DJK-Chancenwucher

Starker Heisig

Entsprechend zufrieden zeigte sich Press, der einige verschiedene Varianten ausprobierte, auch nach dieser überwiegend einseitigen Partie. "Wir sind vom Anstoß weg sehr hohes Tempo gegangen, mit teilweise hervorragendem direktem Kombinationsspiel."Aber dem Trainer entgingen auch einige Negativ-Aktionen seiner Truppe nicht: "Bei den beiden Gegentoren haben wir nicht sonderlich gut verteidigt und insgesamt auch aufgrund der deutlichen Überlegenheit einfach noch zu viele Chancen des Gegners zugelassen. Ein Manko war auch unsere eigene schlechte Chancenverwertung."Im ersten Durchgang machte die DJK aus acht hundertprozentigen Möglichkeiten nur zwei Tore. Diese waren aber echte Hingucker, nachdem Florian Danner (28.) den Ball aus 25 Metern in den Winkel jagte, und Friedrich Lieder (31.) eine Traumkombination über Dominik Haller und Maxi Zischler gekonnt abschloss. Dem engagierten Landesligisten glückte in der 37. Minute durch Martin Pasieka der überraschende Anschlusstreffer.Auch nach der Pause drückte die DJK wieder aufs Tempo. Mit Erfolg, denn in der 54. Minute schloss Dominik Haller eine klasse Offensivaktion auf Zuspiel von Tom Abadjiew zur 3:1-Führung ab. Zwei Minuten später ließ sich die DJK jedoch zu einfach auskontern und kassierte durch Schimmerer den erneuten Anschlusstreffer und läutete damit die beste Phase der Rösch-Elf ein, wobei hier der Ausgleich möglich gewesen wäre. Der Bayernligist überstand die kurze Drangphase und riss die Partie wieder an sich. Dank einer überragenden Einzelleitung stellte Neuzugang Balthasar Sabadus in der 68. Minute den alten Abstand her.SV-Keeper Michael Heisig trat im weiteren Verlauf bei einer Vielzahl von Torchancen wieder in den Brennpunkt, konnte aber zwei weitere Tore durch Maxi Zischler (71.) und Marcel Fürsattel (88.) zum Endstand von 6:2 nicht verhindern.Tore: 0:1 (28.) Florian Danner, 0:2 (31.) Friedrich Lieder, 1:2 (37.) Martin Pasieka, 1:3 (54.) Dominik Haller, 2:3 (56.) Andreas Schimmerer, 2:4 (68.) Balthasar Sabadus, 2:5 (71.) Maxi Zischler, 2:6 (88.) Marcel Fürsattel - SR: Lothar Ostheimer (Kempten)