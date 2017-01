Sport Ammerthal

08.01.2017

7

0 08.01.2017

Es ist zwar "nur" eine Vertragsverlängerung, aber die ist vorzeitig und richtungsweisend sowie ein ganz wichtiger Mosaikstein. Fußball-Bayernligist DJK Ammerthal verlängerte den Vertrag mit dem 29-jährigen Michael Jonczy, der aktuell mit 17 Treffern in 21 Spielen bester Torjäger der Bayernliga Nord ist. "Wir waren uns mit Michael schnell einig", freut sich Sportdirektor Tobias Rösl. Jonczy unterschrieb seinen bis 2018 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2018/19. "Wir haben unsere Hausaufgaben perfekt gemacht. Dass Michael sich entschlossen hat, frühzeitig zu verlängern, zeugt von unserer seriösen und perspektivischen Arbeit", so Ammerthals Sportdirektor weiter. Zusätzlich haben die DJK-Verantwortlichen mit dem Großteil des Kaders bereits vor Weihnachten die Weichen gestellt. Viele Leistungsträger, die demnächst bekanntgegeben werden, werden sich ebenfalls längerfristig an die DJK binden.