Sport Ammerthal

23.03.2017

23.03.2017

Nach zwei abgesagten Partien tritt die DJK Ammerthal heute Abend erst zum zweiten Punktspiel in diesem Jahr an. In Feucht wartet ein unberechenbarer Gegner auf die Press-Truppe. Beide Teams wollen den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Land unter, hieß es am vergangenen Sonntag als die DJK Ammerthal mit dem VfB Eichstätt einem der Titelaspiranten gegenüber stehen sollte. Die Partie in der DJK-Arena musste zwangsweise abgesagt werden. Als Nachholtermin wurde der 3. Mai festgelegt. Die Spielabsage bedingte bereits den zweiten Spielausfall für die DJK im neuen Jahr, so dass am heutigen Freitag, 24. März, erst das zweite Punktespiel für die Ammerthaler in der Bayernliga Nord ansteht. Um 19 Uhr ist Anstoß beim 1. SC Feucht. Die Elf von Trainer Klaus Mösle gehört ohne Zweifel zu den unberechenbarsten Mannschaften der Liga. Mit 27 Punkten rangieren die Mittelfranken derzeit zwar nur auf Platz dreizehn, aber das Team um SC-Kapitän Matthias Heckenberger ist jederzeit in der Lage, den vermeintlichen Favoriten die Stirn zu bieten. Zu einer der größten Überraschungen des laufenden Spielbetriebs gehörte der 2:1-Erfolg im eigenen Stadion gegen die Spitzenmannschaft des VfB Eichstätt. Siebzehn Punkte holte der 1. FC Feucht bislang auf heimischem Terrain. Ein klares Indiz dafür, dass die Stärken hier besser zum tragen kommen als in der Fremde. Trotz des gewaltigen personellen Umbruchs zu Saisonbeginn hat sich überraschend schnell eine Mannschaft gefunden, die den Ansprüchen der Bayernliga genügt. Schon beim eher glücklichen 1:0-Hinspielsieg der DJK (Tor: Tobias Laurer) erwies sich der 1. SC als überaus unangenehmer Gegner. DJK-Trainer Jürgen Press appelliert daher an sein Team, dieses wichtige Spiel hochkonzentriert anzugehen. "Ich erwarte beim SC Feucht eine sehr intensive Bayernliga-Partie, in der sich im Prinzip aufgrund der Tabellenkonstellation keine Mannschaft eine Niederlage erlauben darf. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Dafür müssen meine Jungs bereit sein, alles zu geben", lies Press verlauten.Dass Ammerthals Torgarant Michael Jonczy (17 Tore) nach seiner Sperre wieder mitwirken kann, ist sehr erfreulich. Die Partie dürfte deswegen aber nicht zum Selbstläufer werden, die Gesamtleistung des Teams wird für den Erfolg ausschlaggebend sein. Wieder dabei sind auch der Ex-Feuchter Maxi Zischler und Tobias Laurer nach ihren überstandenen Verletzungen. Beide fehlten zuletzt beim 2:0-Auswärtssieg in Haibach. Nicht im Kader ist Florian Holfelder. Der Offensivspieler musste sich einer Blinddarmoperation unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. Wegen Rotsperre fehlt Marcel Fürsattel noch für zwei weitere Spiele. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Tomas Petracek (Grippe) und Florian Danner (Rückenprobleme). Der Bus, in dem noch Fans zusteigen können, fährt um 16.45 Uhr vom Sportheim ab.DJK Ammerthal: Tor: Schumacher (1), Haas (23); Feld: Stauber (20), Kohl (4), Zitzmann (24), Mandula (11), Zischler (5), Sabadus (7), Müller (19), Burger (15 ), Haller (8), Lieder (10), Abadjiew (22), Laurer (21), Jonczy (9), Danner (6)?, Petracek (16)?

Bayernliga Nord

26. SpieltagFeucht - Ammerthal Fr. 19 UhrAschaffenburg - Aubstadt Sa. 14 UhrEltersdorf - Erlenbach/Main Sa. 15 UhrAnsbach - Kickers Würzburg II Sa. 15 UhrSand - Don Bosco Sa. 15 UhrNeumarkt - FC Amberg Sa. 15 UhrGroßbardorf - Weiden Sa. 16 UhrHaibach - Würzburger FV Sa. 16 UhrEichstätt - Frohnlach Sa. 17 Uhr1. ASV Neumarkt 24 45:22 482. VfB Eichstätt 22 56:22 463. TSV Aubstadt 25 49:25 464. SV Viktoria Aschaffenburg 23 59:25 455. TSV Großbardorf 24 39:24 426. 1. FC Sand 25 43:32 377. Würzburger FV 24 29:27 368. FC Würzburger Kickers II 25 30:26 359. DJK Ammerthal 23 37:39 3310. FC Amberg 23 35:25 3211. DJK Don Bosco Bamberg 24 30:35 3112. SC Eltersdorf 24 33:41 3113. 1. SC Feucht 24 26:38 2714. SpVgg SV Weiden 23 24:48 2715. SpVgg Ansbach 23 37:43 2516. SV Erlenbach/Main 24 18:53 2117. SV Alemannia Haibach 24 31:48 1718. VfL Frohnlach 22 16:64 9Den Würzburger Kickers II wurden wegen Einsatz eines unberechtigten Spielers 3 Punkte abgezogen