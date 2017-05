Sport Ammerthal

03.05.2017

18

0 03.05.201718

Einen überaus glücklichen 2:1-Auswärtssieg feierte der neue Spitzenreiter in der Bayernliga Nord. In einem von beiden Seiten hoch intensiv geführten Bayernligamatch lag der Titelaspirant aus Eichstätt mit etwas Glück zur Halbzeit mit 1:0 bei der DJK Ammerthal in Führung - bis dato auch schmeichelhaft. Denn die DJK zeigte sich gegenüber der Aubstadt-Pleite deutlich verbessert, legte eine ganz andere Körpersprache an den Tag und war jederzeit ein ebenbürtiger Gegner, bot dem Titelaspiranten einen großen Kampf.

Eine eher unglückliche Aktion den ansonsten sehr gut leitenden Schiedsrichters in der 72. Minute führte auch zur bitteren Niederlage für die Platzherren, die sich bei diesem Spiel definit einen Punkt verdient gehabt hätten.Einmal passten die ansonsten sattelfest agierende Ammerthaler Hintermannschaft in der ersten Halbzeit bei einer Standardsituation nicht auf. Nutznießer war Eichstätts Torjäger Fabian Eberle, der eine Ecke ungehindert einköpfen konnte. DJK-Coach Jürgen Press musste bei dieser Begegnung auf Kapitän Johannes Kohl, Balthasar Sabadus (beide verletzt) und den beruflich verhinderten Tobias Laurer verzichten, änderte aus diesem Grund seine Taktik auf 4-3-3 und ließ daher Torjäger Michael Jonczy zunächst auf der Bank.Glück hatte die DJK aber bereits in der 3. Minute, als Yomi Scintu nur den Querbalken traf. Aber auch die DJK versteckte sich keineswegs und setzte Akzente, so wurde ein Schuss von Fritz Lieder gerade noch zur Ecke geklärt, welche Max Zischler per Direktabnahme an die Latte donnerte. Weitere Großchancen durch Petracek im Gegenzug nach dem Rückstand und Tom Abadjiew (37.) blieben ungenutzt. Noch eine Schippe drauf legte die beiden Mannschaften dann in Halbzeit zwei, was das Tempo anging. Man lieferte sich einen sehenswerten offenen Schlagabtausch so richtig nach dem Geschmack der Zuschauer. Belohnt wurde die überaus engagierte Vorstellung der DJK, als Tomas Petracek im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde, und Fritz Lieder den Elfer unhaltbar zum 1:1 verwandelte (55.).Beide Mannschaften drängten auf den zweiten Treffer, es ging rauf und runter mit zahlreichen erstklassigen Aktionen im Offensivspiel. Es lief die besagte 72. Minute, als Dominik Haller am gegnerischen Sechzehner gefoult wurde und verletzt liegen blieb. Der Gegner nutzte diese Aktion mit einem Konter gnadenlos aus, Lucas Schraufstetter vollstreckte eine Hereingabe von Scinutu zur erneuten Führung.Ammerthal setzte alles auf eine Karte und schnürte die Gäste in deren Hälfte ein, die in der 85. Minute ein regelrechtes Scheibenschießen über sich ergehen lassen mussten, doch der verdiente Ausgleich wollte trotz großer Bemühungen nicht mehr gelingen. Gästecoach Markus Mattes sah auch eine glücklichen Erfolg seiner Truppe: "Es war ein richtig gutes Bayernligaspiel mit dem glücklicheren Ende für uns, das wir aber auch über unseren unglaublichen Willen gewinnen konnten."Nicht enttäuscht zeigte sich auch Jürgen Press: "Es war zwar ein bitteres Ende für uns, aber die Mannschaft hat nach der indiskutablen Leistung gegen Aubstadt Moral bewiesen und den Eichstättern alles abverlangt. Am Ende wurden wir für unsere gute Leistung leider nicht belohnt."

DJK Ammerthal - VfB Eichstätt 1:2 (0:1)

DJK Ammerthal: Schumacher - Stauber, Zitzmann, Fürsattel, Danner - Zischler, Mandula, Haller- Abadjiew(69.Jonczy), Petracek, Lieder (84.Burger).VfB Eichstätt: Herter - Böhm, Eberwein (78.Schmidramsl), Schraufstetter, Wolfsteiner, Graßl, Scintu, Federl, Schäll, Witasek (64.Grau), Eberle (93.Waffler).Tore: 0:1 (21.) Fabian Eberle, 1:1 (55., Foulelfmeter) Friedrich Lieder, 1:2 (72.) Lucas Schraufstetter - Zuschauer: 311 - SR: Pantelis Gitopoulos (München)