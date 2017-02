Sport Ammerthal

Schalding/Ammerthal. Gründlich misslungen ist die Generalprobe hinsichtlich der am Sonntag, 5. März, beginnen Punkterunde des Bayernligsten DJK Ammerthal im letzten Testspiel beim abstiegsbedrohten Regionalligisten SV Schalding-Heining.

Im Verlauf wurden wir gnadenlos ausgekontert, so etwas darf nicht passieren. Jürgen Press, Trainer DJK Ammerthal

Dass man gegen einen Klassenhöheren verlieren kann, ist keine Schande, die Frage stellt sich aber immer nach dem Wie. Mit einer deutlichen 0:5-Niederlage, die gemessen an den Torchancen der Gastgeber in Halbzeit zwei noch deutlich höher hätte ausfallen können, musste die Elf von Trainer Jürgen Press die Heimreise antreten.Dass mit Michael Jonczy, Tobias Laurer Dominik Mandula, Florian Holfelder und Stammkeeper Marcel Schumacher fünf Akteure aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung standen, kann nicht als Argument für den insgesamt biederen Auftritt gelten.Dabei begann die Partie für Ammerthal durchaus verheißungsvoll, denn in den ersten 20 Minuten bestimmte die DJK bei überschaubarem Tempo das Geschehen und hatte auch durch Friedrich Lieder (10.) und Tomas Petracek (13./17.) drei gute Einschussmöglichkeiten. Der Regionalligist ließ auf dem Kunstarsenplatz überraschend die DJK schalten und walten nach Belieben und weit in die eigene Hälfte zurückfallen, agierte höchst Defensiv.Die Taktik von Schaldings Trainer Stefan Köck ging auf, denn bei Balleroberung in der eigenen Hälfte ging alles blitzschnell, dabei führten drei Konterangriffe meist über die rechte Seite auch gleich zu drei Toren. Der vierte Gegentreffer resultierte aus einem überflüssig verursachten Einwurf. Der Spielverlauf stand nach 45 Minuten kopf, der kuriose 4:0-Halbzeitstand war trotz deutlich mehr Spielanteilen seitens der DJK aber nach einem insgesamt überaus schwachen Defensivverhalten der kompletten Mannschaft perfekt."Wir haben versucht von Beginn an ordentlich Fußball zu spielen, das ist uns zumindest in der Anfangsphase auch gelungen. Im Verlauf wurden wir gnadenlos ausgekontert, so etwas darf nicht passieren. Zudem kann ich mit dem Zweikampfverhalten meiner Mannschaft nicht zufrieden sein, die Gegentore fielen viel zu einfach", sagte DJK-Trainer Jürgen Press.Völlig umgekehrte Vorzeichen im zweiten Durchgang. Der Regionalligist bestimmte nun die Partie eindeutig, während sich die Ammerthaler nun auf die Defensive beschränkte. Ein Reihe an Torchancen der Gastgeber konnten aber dennoch nicht verhindert werden. Dabei rückte DJK-Keeper Dominik Haas, dem an der hohen Niederlage keinerlei Schuld trifft, mehrmals in den Brennpunkt und vereitelte mit klasse Paraden eine noch höhere Niederlage.Machtlos war Haas beim fünften Treffer durch Christian Seidl. Bei sporadischen Gegenzügen hatte Tom Abadjiew (77./82.) zwei gute Einschussmöglichkeiten, zielte aber im Abschluss zu ungenau.