01.05.2017

0 01.05.2017

Nichts zu bestellen hat die DJK Ammerthal am Sonntag gegen den TSV Aubstadt. Die Gäste aus Unterfranken demonstrieren eindrucksvoll, warum sie das beste Auswärtsteam der Bayernliga Nord sind.

Klar und auch in der Höhe völlig verdient gewann die Elf von Trainer Joseph Francic mit 4:0 gegen eine DJK, die die Saison wohl schon vorzeitig abgeschrieben hat - so schien es zumindest. Es funktionierte so gut wie nichts bei den Einheimischen, die einen rabenschwarzen Tag erwischten und sich keine einzige zwingende Torchance erspielen konnten. Für Trainer Jürgen Press eine herbe Enttäuschung: "Der Gegner hat uns klar gezeigt, wie eine Spitzenmannschaft auftreten muss. Am Mittwoch kommt mit Eichstätt der nächste Brocken, und ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir wieder ein anderes Gesicht zeigen."In der Tat bekam die DJK vom Anstoß eine Lektion in jeglicher Hinsicht erteilt. Man bekam keinen Zugriff auf die Partie, gegen einen Gegner der überaus engagiert und mit einer deutlich anderen Körpersprache zu Werke ging. Dass Stammkeeper Marcel Schumacher aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, ist keine Entschuldigung für den biederen Auftritt der Platzherren.Die Taktik von Trainer Joseph Francic ging auch auf: "Wir wollten die Ammerthaler durch frühes Stören nicht ins Spiel kommen lassen, was uns auch gelungen ist."Die Führung resultierte aus einem Fehler des ansonsten fehlerfrei agierenden DJK-Schlussmann Dominik Haas, dessen Abschlag genau vor den Beinen von Martin Thomann landete, der zur hochverdienten Führung traf (34.).Von Ammerthal kam bis dahin so gut wie nichts, so dass Press auch ein Zeichen setzen wollte und noch im ersten Durchgang einen Wechsel vollzog. Mit einem nur schmeichelhaften 0:1-Rückstand wurden die Seiten gewechselt.Wer auf Besserung gehofft hatte, wurde enttäuscht. Denn gleich nach Wiederbeginn eroberte sich Dellinger nach einem Fehler von Mario Zitzmann den Ball, passte auf den völlig frei stehenden Thomann, der kein Mühe hatte zum 0:2 zu vollstrecken. Aubstadt nutzte weiter die lasche Vorstellung der DJK gnadenlos aus und erhöhte durch einen abgefälschten Distanzschuss von Max Schabeck auf 3:0.Ein Aufbäumen der Press- Truppe war auch nach diesem weiteren Rückschlag nicht zu erkennen. Im Gegenteil, die quirligen Gäste setzten weiter klar die Akzente und erzielten durch einen sehenswerten Treffer von David Noack das 0:4. Die Niederlage hätte noch höher ausfallen könnten, nachdem Scheback (54.) und Kleinhenz mit zwei Pfostenschüssen kein Glück hatten."Wir müssen schauen dass wir schnellsten wieder in die Gänge kommen, die Mannschaft hat es drauf. Ich bin nicht damit zufrieden, sagen zu können: Wir haben 41 Punkte und sind so gut wie durch was den Klassenerhalt angeht", so Press.