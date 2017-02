Sport Ammerthal

12.02.2017

13

0 12.02.201713

Nürnberg/Ammerthal. Trotz der 2:5--Niederlage gegen die Bundesligareserve des 1. FC Nürnberg zeigte sich DJK-Trainer Jürgen Press über weite Strecken mit der Darbietung seiner Schützlinge zufrieden. "Es war eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen, man hat gemerkt, dass wir in der Vorbereitung wieder einen Schritt weiter sind", sagte der Trainer und fügte an: "Wir waren konditionell und läuferisch auf Augenhöhe, ausschlaggebend für das Ergebnis war die individuelle Klasse des Regionalligisten und einige dicken Patzer unsererseits."

Vorbereitungsspiel 1. FC Nürnberg U21 DJK Ammerthal 5:2 (4:1)



DJK Ammerthal: Schumacher - Mandula (43.Stauber) Kohl, Zitzmann, Sabadus - Zischler (46.Fürsattel), Burger , Haller, Lieder (46.Danner) - Jonczy, Abadjiew (78.Petracek). Tore: 1:0 (28.) Dominic Baumann, 2:0 (36.) Ivan Knezevic, 3:0 (38.) Dominik Baumann, 4:0 (43.) Jannes Hoffmann, 4:1 (45.) Tom Abadyiew, 4:2 (68.) Michael Jonczy, 5:2 (87.) Eduard Löwen. SR: Andreas Heidt (Vach). Zuschauer: 150

Diese leistete sich die DJK im ersten Durchgang, als die Elf von FCN-Trainer Michael Köllner auch ein unglaublich hohes Tempo an den Tag legte. Der Bayernligist wurde regelrecht in der eigenen Hälfte eingeschnürt, was aber nicht heißen soll, dass die DJK komplett chancenlos gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Die Press-Elf agierte teilweise gut gegen den Ball und war bei gelegentlichen Konterangriffen meist über Tom Abadjiew und Michael Jonczy brandgefährlich. Hier wäre bei konsequenteren Abschluss sogar eine Führung möglich gewesen. Diese glückte den kombinationssicheren Gastgebern auf deren Kunstrasen nach einen gelungenen Spielzug durch Torjäger Dominic Baumann (28.). Nürnberg wirbelte weiter mit hoher Intensität, schraubte das Ergebnis begünstigt durch teilweise kapitale individuellen Fehler der Ammerthaler bis auf 4:0, ehe Tom Abadjiew nach einem sehenswerten Angriff den 4:1-Halbzeitstand herstellte.Im zweiten Durchgang wirkte die Köllner-Elf zwar weiter optisch überlegen, konnte sich aber bei weitem nicht mehr so in Szene setzen, was auch an einer immer besser in Fahrt kommenden Ammerthaler Mannschaft lag. Belohnt wurde der couragierte Auftritt nach gut einer Stunde Spielzeit durch Michael Jonczy, der nach einem Pass von Benjamin Burger nicht mehr zu stoppen war und auf 2:4 verkürzte.In der Folgezeit lag sogar der Anschlusstreffer mehrmals in der Luft, es fehlte am Ende aber auch bei manchen guten Aktionen das Quäntchen Glück. Das hatte kurz vor Schluss Eduard Löwen mit einem unhaltbar abgefälschtem Freistoßtor zum 5:2. "Wir knüpften in der ersten Halbzeit nahtlos an die zuletzt guten Leistungen an, mit dem zweiten Durchgang kann ich aber nicht zufrieden sein", so FCN-Trainer Michael Köllner nach dem Testspiel.Die DJK Ammerthal bestreitet das nächste Vorbereitungsspiel am Dienstag, 14. Februar, um 18.45 beim SV Raigering.