Sport Ammerthal

07.04.2017

1

0 07.04.2017

Drei Spiele, sieben Punkte und noch kein Gegentor, so lautet die Bilanz des Fußball Bayernligisten DJK Ammerthal nach der Winterpause. Unterm Strich bedeutet dies bei insgesamt 37 Punkten in der Tabelle derzeit Platz zehn. Die Mannschaft um Trainer Jürgen Press hat sich somit aufgrund einer super Serie - nur eine Niederlage in den letzten dreizehn Spielen - ein ordentliches Polster zu den Abstiegsplätzen geschaffen. Jetzt geht es am Samstag, den 8. April, zur Spielvereinigung Ansbach (15 Uhr), die sich als Tabellenfünfzehnter bei aktuell 27 Punkten mit aller Macht aus der Abstiegsregion befreien will.

Der Gastgeber wird alle menschenmöglichen Kräfte mobilisieren. Jürgen Press Trainer DJK Ammerthal

Mitte März trat überraschend Aufstiegstrainer Andreas Heid vom Cheftrainerposten bei der SpVgg zurück. Für ihn übernahm Norbert Weidlein: "Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das wollen wir schaffen - egal wie." Entsprechend euphorisch ging Weidlein an die Sache heran und sorgte bei seinem Debüt mit einem 5:0-Auswärtserfolg beim ambitionierten SC Eltersdorf für eine faustdicke Überraschung. Danach folgten drei Niederlagen am Stück. Allerdings hießen die Gegner Würzburger Kickers II (0:2), TSV Aubstadt (2:5) und Viktoria Aschaffenburg (1:3) - nur Mannschaften mit hoher Qualität. DJK-Trainer Press warnt seine Mannschaft davor, den Gegner am Tabellenplatz zu messen. "Wir werden Ansbach keinesfalls unterschätzen, da wir wissen über welch großes spielerisches Potenzial das Team verfügt. Der Gastgeber steht mit dem Rücken zur Wand und wird alle menschenmöglichen Kräfte mobilisieren, um das Spiel zu gewinnen", so die Ansage von Press.Ansbach verfügt über einige Spieler mit hoher individueller Klasse. Da gilt es, höllisch aufzupassen, um deren Stärken nicht wie im Hinspiel aufkommen zu lassen. Damals stand es nach 90 Minuten 1:3 aus Sicht der DJK: Eine der zwei bisherigen Heimniederlagen der Ammerthaler. Entsprechend wird Press seine Elf auf dieses Spiel vorbereiten. "Nach einer beeindruckenden Mannschaftsleistung gegen Aschaffenburg wollen wir nun auch in Ansbach mit Selbstbewusstsein nachlegen. Wenn es uns gelingt von der ersten Minute an physisch dagegenzuhalten, werden wir weiter unsere positive Serie ausbauen", so der optimistische Trainer nach dem super Spiel seiner Mannschaft zuletzt gegen Viktoria Aschaffenburg (0:0). Trotz des torlosen Unentschieden zeigte sich die Mannschaft um Keeper Marcel Schumacher in blendender Verfassung. Der Klassenerhalt ist zwar noch nicht ganz unter Dach und Fach, aber die DJK ist angesichts solcher Leistungen auf dem besten Weg. Dass Spiele gegen die vermeintlichen Kellerkinder im Vergleich zu den Spitzenclubs oft weitaus schwieriger zu spielen sind, ist hinlänglich bekannt. Ansbach enttäuschte trotz der 1:3-Heimniederlage im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch gegen Aschaffenburg definitiv nicht. Der Titelanwärter musste sich gewaltig strecken, um die Punkte mit an den Untermain zu nehmen.Dies sollte auch eine Warnung an die DJK-Akteure sein, den Gegner entsprechend einzuordnen. Personell ist die DJK wieder besser besetzt als letzte Woche. So kehren Tomas Petracek (fehlte aus familiären Gründen), Johannes Kohl nach überstandener Muskelverletzung und Rotsünder Marcel Fürsattel in den Kader zurück. Nicht im Aufgebot ist der langzeitverletzte Florian Holfelder. Der Bus, zu dem noch Fans zusteigen können, fährt um 12 Uhr am Sportheim ab.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (24), Kohl (4), Danner (6), Burger (15), Sabadus (7), Zischler (5), Müller (19), Fürsattel (14), Haller (8), Lieder (10), Abadjiew (22), Laurer (21), Petracek (16), Jonczy (9).