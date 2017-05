Sport Ammerthal

"Wir sind auf einem sehr guten Weg, wir können als Verein stolz auf das Erreichte sein und wir werden den Verein kontinuierlich weiter entwickeln." So lautete das Fazit des Vorsitzenden Sport Stefan Badura bei der Jahreshauptversammlung der DJK Ammerthal.

Ein Sympathieträger

Gute Zusammenarbeit

Im sehr gut gefüllten Sportheim stellte Vorsitzender Peter Haller fest: "Der Verein hat in den vergangenen drei Jahren einen namhaften Betrag in die Infrastruktur und das Sportgelände investiert. Dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und der hervorragenden Unterstützung durch den Hauptsponsor Englhard GmbH hat sich die Sportanlage der DJK in ein richtiges Schmuckkästchen verwandelt."Einziger Wermutstropfen waren laut Haller die Austritte von Mitgliedern nach der einstimmig beschlossenen Beitragserhöhung. Die Vereinsführung will in der zweiten Jahreshälfte eine Aktion "Mitglieder werben Mitglieder" starten. Die Vereinsaktivitäten außerhalb des Sportplatzes übernahm immer mehr Schriftführer Dietmar Kuplen, dem Stefan Badura herausragendes Engagement attestierte. Veranstaltungen wie die Christbaumversteigerung, Faschingsball oder Sportlerkirwa trügen seine Handschrift.Laut Sportdirektor Tobias Rösl hat die DJK eine Bayernliga-Mannschaft, die im ganzen Freistaat und darüber hinaus Sympathie- und Imageträger der Gemeinde sei. Die zweite Mannschaft setzt sich ausschließlich aus einheimischen Spielern zusammen, steigt aber zum Ende der Saison aus der Kreisklasse ab. "Dieses Team hat einen hervorragenden Zusammenhalt, die Spieler sind fast immer alle im Trainingsbetrieb", lobte Rösl. Die Damen-Mannschaft unter Trainer Reinhold Harsch habe sich prächtig entwickelt und sei eine Bereicherung für den Verein und das Vereinsleben.Die Senioren-Mannschaft unter Leitung von Holger Gurdan nimmt zwar nicht am regulären Punktspielbetrieb teil, trainiert aber regelmäßig und macht Freundschaftsspiele. Einen wichtigen Part im Vereinsleben hat das Hobby-Kicker-Team unter Leitung von Markus Lutter inne.Hermann Ehbauer stellte fest, dass die Skisparte einen deutlichen Anstieg der Sportinteressierten verzeichnet. Dies gilt auch für die Skigymnastik unter Leitung von Resi Badura. Nach der Premiere in dieser Saison wird wieder eine Tages-Skifahrt durchgeführt. Ein Höhepunkt war die Woche im Skigebiet Les Menuires in Frankreich.Anna Weigl gab einen Überblick über die Aktivitäten der Gymnastiksparte. Gut besucht waren die Turn- stunden, mit Nathalie Harsch hat die DJK eine neue Übungsleiterin für die Body-Workout-Stunden, und seit kurzem kann die Sparte auch einen Steppkurs mit Angelika Wolff anbieten. Der Verein will das Angebot ausweiten und denkt auch über Kooperationen mit anderen Vereinen nach. Jetzt gilt es, eine Abteilungsleiterin zu finden. Die Radsparte unter Leitung von Willi Böttcher fährt jeden Mittwoch (17 Uhr, Treffpunkt: Mehrzweckhalle) Touren.Laut Andreas Zintl erlebt die Jugendabteilung der DJK einen richtigen Boom bei den E-, F- und G-Teams. Der Vorstand unterstützt diesen Trend mit einer Verdreifachung des Jugendbudgets. Neben dem Spielbetrieb gab es Fahrten zu Bundesligaspielen, die Teilnahme an Turnieren und weitere Aktivitäten. Die A-, B-, C- und D-Jugendlichen der DJK Ammerthal spielen in der JFG Amberg-Sulzbach West 08, die DJK arbeitet hier seit Jahren sehr gut mit der DJK Ursensollen zusammen.Der Jugendleiter der JFG Amberg-Sulzbach West 08, Bernhard Schaller, gab einen Überblick über die Aktivitäten der Teams. "Alle Trainer und Betreuer, die sich in der Jugendarbeit bei DJK und JFG AS West 08 engagieren, bekommen eine Saison-Dauerkarte für die Spiele der 1. und 2. Fußballmannschaft im Wert von 125 Euro. Sie leisten herausragende Arbeit", sagte Badura.Wie Finanzvorstand Georg Paulus und Kassier Helmut Schneider erklärten, setze der Verein seinen Konsolidierungskurs fort. Die langfristigen Verbindlichkeiten hätten weiter reduziert werden können. Man wolle die Aktivitäten gerade im Breitensport wesentlich ausbauen und auch neue Sparten gründen. Viele langjährige Mitglieder wurden geehrt.