24.02.2017

Bevor Fußball Bayernligist DJK Ammerthal am 5.März im Heimspiel gegen den ASV Neumarkt (15 Uhr) den Punktspielbetrieb wieder aufnimmt, steht am Samstag, 25. Februar, das letzte Testspiel auf dem Programm. Die Reise geht nach Niederbayern zum Regionalligisten SV Schalding-Heining (14 Uhr). Der Viertligist kämpft in der Liga um den Klassenerhalt, aktuell fehlen sechs Punkte zum rettenden Ufer. Die Verantwortlichen des SV Schalding ließen auch nichts unversucht, das Ruder noch herum zu reißen. So wurden zur Winterpause drei neue Spieler verpflichtet und auch der Trainerposten wurde nach dem Rücktritt von Anton Autenberger neu besetzt.

Hier präsentierte nun in der vergangenen Woche Schaldings sportlicher Leiter Markus Clemens mit Stefan Köck als Cheftrainer und Philipp Zacher als Assistent eine interne Lösung. "Die Jungs ziehen bisher sehr gut mit. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen können, die Mannschaft hat definitiv viel Potenzial", so die Aussage von Köck. Dass es bei den Niederbayern bereits bestens läuft, verdeutlichen deren bisherigen drei Testspiele gegen DJK Vilzing (4:3), SV Donaustauf (6:0) und zuletzt wurde auch die SV SpVgg Weiden mit 4:0 besiegt.Die DJK braucht wohl beim letzten Test schon eine Energieleistung, um sich auf dem Kunstrasenplatz in Schalding am Reuthinger Weg einigermaßen achtbar aus der Affäre zu ziehen. DJK-Trainer Jürgen Press hofft, dass seine Mannschaft die guten Trainingseindrücke bestätigen kann. "Wir haben in der bisherigen Vorbereitung hart und intensiv trainiert. Jetzt steht noch ein schwieriges und wohl auch sehr aufschlussreiches Testspiel vor uns. Wir sind gefordert, entsprechend dagegen zu halten, dazu ist von vorneherein eine disziplinierte Leistung von enormer Wichtigkeit." Dass Press in Schalding auf seine beiden Torjäger Michael Jonczy und Tobias Laurer verletzungsbedingt verzichten muss, erschwert die Aufgabe natürlich zusätzlich. Dennoch wird man versuchen mit einer kompakten Mannschaftsleistung ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.