Sport Ammerthal

05.02.2017

0

0 05.02.2017

Tore: 1:0 (5./Eigentor) Mario Zitzmann, 2:0/3:0 (40./50.) Andreas Kalteis, 4:0/5:0 (63./71.) Kevin Hoffmann, 6:0 (90.) Michael Faber - SR: Philipp Götz (Schwandorf)

Ammerthal. (rba) Die U21-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg war im Testspiel gegen die DJK Ammerthal speziell im zweiten Durchgang in allen Belangen das bessere Team auf dem Kunstrasenplatz. Das beweist auch der 6:0-Erfolg. Der Tabellen-Dreizehnte aus der Bayernliga Süd sprühte nach der Halbzeit geradezu vor Spielwitz und legte insgesamt ein enormes Tempo an den Tag. Der SSV überzeugte technisch wie läuferisch und war auch gedanklich immer einen Schritt voraus.DJK-Trainer Jürgen Press erwartete im Vornherein ein Spiel auf Augenhöhe, was man zunächst im ersten Abschnitt auch durchaus behaupten konnte. "In den ersten 45 Minuten war es aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel, wir haben hier leider unsere klaren Chancen nicht nutzen können und gerieten unglücklich in Rückstand. Der Sieg geht am Ende aber vollauf in Ordnung wenngleich er vom Spielverlauf etwas zu hoch ausfiel. Im zweiten Durchgang wurden uns dann schon die Augen geöffnet, die SSV-Nachwuchsmannschaft war uns hier weit voraus, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns", sagte Press nach dem Testspiel.Die Partie begann für die Ammerthaler durchaus vielversprechend. Sie versuchten vom Anstoß weg Druck aufzubauen. Dabei hatte Johannes Kohl bereits in der ersten Minute Pech, nachdem sein Kopfball nur am Pfosten landete. Es entwickelte sich im Verlauf ein ansehnliches und munteres Spiel mit einer dann doch etwas überraschenden SSV-Führung durch ein unglückliches Eigentor von Mario Zitzmann (5.).Postwendend hatte Tobias Laurer, der später verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, den Ausgleich auf dem Fuß. Er scheiterte mit seinem Alleingang aber an Torwart Wagner. Gefährlich war Regensburg stets über die pfeilschnellen Außenbahnspieler. Ein Angriff über die rechte Seite führte nach einem Stellungsfehler schließlich auch durch Kalteis zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel übernahm dann die Nachwuchsmannschaft des Drittligisten das Spielgeschehen.Bei der DJK häuften sich die individuellen Fehler, die Konzentration lies mehr und mehr nach, so dass die Mannschaft von Trainer Harry Gfreiter ("Ein guter Auftritt meiner Elf") auch viel zu einfach immer wieder in gute Schussposition kam. Regensburg nutze zahlreiche Gastgeschenke gnadenlos aus und machte das halbe Dutzend voll.