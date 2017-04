Sport Ammerthal

Für Sportdirektor Tobias Rösl ist es ein "Top-Transfer", für Ralph Egeter nach 13 Jahren bei der SpVgg SV Weiden eine "neue Herausforderung": Ab der Saison 2017/18 soll der Stürmer Tore für den Fußball- Bayernligisten DJK Ammerthal schießen. Ein Top-Transfer - und womöglich nicht der letzte aus Richtung Weiden.

Amberg. Seit August 2016 ist er verletzt, kam in der laufenden Saison nur auf fünf Einsätze und zwei Tore: "Vielleicht ist es nicht schlecht, nach so langer Zeit mal wieder einen Tapetenwechsel zu haben", sagt Egeter. "Außerdem spielen ja einige alte Mannschaftskollegen hier, da hat es sich angeboten, da fällt der Wechsel ein bisschen leichter."In Weiden hat er aufgrund seiner Verletzung nicht mehr gespielt, sehr zum Bedauern von Trainer Franz Koller, der große Stücke auf ihn hält: "Stürmer mit der Qualität von Ralph gibt es in der Bayernliga nur wenige." Probleme mit dem Sprungelenk setzten den 26-Jährigen außer Gefecht, im Januar erfolgte eine Operation. Der 1,90 Meter große Angreifer hofft, zu Beginn der neuen Saison wieder fit zu sein und steht dann unter anderem mit Johannes Kohl, Friedrich Lieder und Benjamin Burger auf dem Platz.Und eventuell auch mit Thomas Schneider und Andreas Wendl, die dem Vernehmen nach ebenfalls von Weiden zur DJK Ammerthal wechseln werden. "Kein Kommentar, dazu sage ich nichts", erklärt Tobias Rösl. Im Auge hätte er Ralph Egeter schon länger gehabt, meint Rösl, aber in den vergangenen Jahre standen andere Aufgaben an, wie einen Umbruch einleiten. "Aber jetzt sind wir vernünftig aufgestellt und sportlich auch für solche Spieler interessant geworden durch harte Arbeit. Dadurch bekommen wir diese Spieler auch. Weil wir finanziell nicht so aufgestellt sind wie viele andere Vereine." Das Ziel in Ammerthal sei, langfristig eine "stabile Bayernliga zu spielen. Nicht mehr und nicht weniger."