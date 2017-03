Sport Ammerthal

12.03.2017

16

0 12.03.201716

Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist hatte DJK-Trainer Jürgen Press von seiner Mannschaft gefordert, die nur mit einem Miniaufgebot von zwölf Feldspielern die weite Reise nach Haibach antrat. Entscheidend für den Ausgang der Bayernliga-Partie sind Standardsituationen.

Haibach/Ammerthal. Maxi Zischler, Florian Danner und Tobias Laurer fielen aus verletzungsbedingten Gründen aus. Michael Jonczy und Marcel Fürsattel fehlten wegen Rot-Sperre. Die Elf um DJK Kapitän Johannes Kohl ließ sich davon nicht beirren und setzte die von Press vorgegebene Taktik beim 2:0-Sieg voll und ganz um. "Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Wir haben hier auf überaus schwierigen Platzverhältnissen erst gar nicht versucht, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen, was ja eigentlich unser Stärke ist. Wir agierten überwiegend mit weiten Bällen in die Spitze, haben auf Standardsituationen spekuliert."Der Plan ging auf, denn es war schon irgendwie abzusehen und auch symptomatisch, dass diese kampfbetonte Partie über Standards entschieden wird. Fußballerisch war diese Begegnung auf dem überaus holprigen Geläuf keine Augenschmaus. Was aus Sicht der DJK an diesem Tag beim 2:0-Sieg zählte, waren am Ende nur die drei Punkte."Die cleverere Mannschaft hat hier verdient gewonnen, sie haben es einfach besser gemacht. Wir haben auch zu viele unnötige Freistöße um den Strafraum herum fabriziert. Hier konnte sich Ammerthal regelrecht einschießen und hat einen davon auch überragend verwandelt. So verliert man eben so ein Spiel", sagte SV-Trainer Slobodan Komljenovic.Schon in der ersten Halbzeit hatten die Platzherren mehrmals Glück, dass Friedrich Lieder (24./26.) bei zwei Distanzschüssen das Tor nur denkbar knapp verfehlte. Die bis dahin beste Offensivaktion auf dem Platz war in der 32. Minute ein guter vorgetragener Angriff der DJK, nachdem Tomas Petracek nach einem Anspiel von Dominik Haller den Keeper bereits ausgespielt hatte, den Ball aber am leeren Tor vorbei schob. Zwingende Torchancen der Gastgeber gab es im ersten Durchgang nicht zu notieren.Diese folgte aber unmittelbar nach Wiederbeginn als SV-Torjäger Christian Breunig aus halbrechter Position abzog, der Ball ging knapp über den Kasten. Dies sollte aber die einzige gefährliche Aktion der Gastgeber gewesen sein, auch wenn der Tabellenvorletzte gut 15 Minuten nach dem Seitenwechsel etwas mehr vom Spiel hatte. Ammerthal überstand die kurzzeitige Drangperiode und wurde im Verlauf stärker. In der 67. Minute schien die Führung der DJK fällig, doch SV-Torwart Kristijan Ivkic tauchte reaktionsschnell ab und klärte zur Ecke. Aus der resultierte die Ammerthaler Führung, nachdem Haller den Ball nach innen brachte, wo Balthasar Sabadus am höchsten stieg und zum 0:1 traf. Wenig später strich ein klasse Schuss von Haller nur ganz knapp über das Tor.Die Entscheidung folgte in der 81. Minute, als nach einem Foul an Petracek der DJK ein Freistoß zugesprochen wurde, den Dominik Haller sehenswert und unhaltbar im Tor versengte. Nach der Partie fand Press überaus lobende Worte: " Wir sind als Mannschaft in der Defensive gut aufgetreten, hielten körperlich gut dagegen und haben wenig gegen eine robuste Haibacher Mannschaft zugelassen."