Sport Ammerthal

08.05.2017

58

0 08.05.201758

Fußball-Bayernligist DJK Ammerthal hat am Montag die beiden nächsten Neuzugänge bekannt gegeben: Vom Liga-Konkurrenten FC Amberg kommen Christian Knorr (28) und Andre Karzmarczyk (21).

"Mit André bekommen wir einen Spieler, der schon Regionalliga-Luft geschnuppert und eine sehr gute fußballerische Ausbildung vorzuweisen hat. Zudem stammt er aus unserer Region und ist damit prädestiniert für unsere Planungen", freut sich Sportdirektor Tobias Rösl auf den dritten Neuzugang nach Ralph Egeter und Michael Fischer.Karzmarczyk stammt aus Haselmühl und kam 2013 von den A-Junioren der SpVgg Greuther Fürth. In dieser Saison hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. "Wir wollten ihn schon vor über drei Jahren verpflichten, doch damals bekamen wir von ihm eine Absage", erklärt Sportvorstand Stefan Badura.Mit Christian Knorr, Neuzugang Nummer vier, kommt Ambergs bester Bayernliga-Torschütze (12 Treffer). "Über seine Qualitäten braucht man nicht viel sprechen. Ein überragender Fußballer, eine richtige Offensivkraft", lobt Badura.Der Mittelfeldspieler stammt aus Lauf an der Pegnitz, wechselte im Juli 2014 zum FC Amberg und stieg mit in die Regionalliga auf.Tobias Rösl hat in den vergangenen Wochen und Monaten daran gearbeitet, um eine erneut schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Aber: "Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir werden definitiv die Kaderstärke beibehalten. Das heißt, was an Neuzugängen kommt, wird die gleiche Anzahl den Verein verlassen", erklärt Badura. Das Ziel bleibe ein Mittelfeldplatz in einer "äußerst starken und attraktiven Bayernliga."Bisher steht als Abgang Dominik Haller (DJK Gebenbach) fest.