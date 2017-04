Sport Ammerthal

12.04.2017

5

0 12.04.2017

Ein umstrittener Elfmeter entscheidet das Oberpfalzderby zwischen der DJK Ammerthal und dem ASV Neumarkt. Das einzige Tor des Abends löst Diskussionen aus.

Es entwickelte sich zu Beginn eine Partie auf ausgeglichenem Niveau. Warum sich Neumarkt als eine der besten Defensivreihen in der Bayernliga präsentiert, demonstrierte der Gast eindeutig. Die DJK konnte sich kaum eine zwingende Einschussmöglichkeit erarbeiten, wurde meist zu langen Bällen gezwungen die in der massiven Abwehrreihe kaum etwas einbrachten. Es dominierten eindeutig die Abwehrreihen, einen entscheidenden Vorteil konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften erspielen. In der Offensive fehlten hüben wie drüben die kreativen Ideen und die nötige Durchschlagskraft.Mit zunehmender Spieldauer aber fanden die Gäste etwas besser ins Spiel, der Druck auf das von DJK-Keeper Marcel Schumacher nahm zu. Der Gast zeigte nun mehr Engagement im Spiel nach vorne und gewann auch zusehends mehr Zweikämpfe im Mittelfeld. In der 34. Minute musste Schumacher sein ganzes Können aufbieten, um einen Gewaltschuss von Schrödl über den Querbalken zu befördern. Nach 42 Minuten entschied der Unparteiische rund 20 Meter vor dem Tor auf Freistoß. Schrödl donnerte den Ball in die Mauer, zum Entsetzen der zahlreichen Zuschauer wollte der Schiedsrichter ein Handspiel gesehen haben - höchst umstritten und diskutiert vor allem von Michael Jonczy, der lange auf den Schiri einredete."Ob das Hand war oder nicht will ich nicht beurteilen, aber wir nehmen die drei Punkte gerne mit. Das Spiel gab ansonsten nicht sonderlich viel Chance zu. Wir haben im zweiten Durchgang einen sehr hohen läuferischen Aufwand betrieben und den Sieg dann auch über die Zeit gerettet", sagte ein glücklicher Gästetrainer Dominik Haußner. Ammerthal hingegen war im ersten Abschnitt insgesamt viel zu passiv, so dass die ASV-Abwehr kaum in Verlegenheit geriet.Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, viel spielte sich im Mittelfeld ab, wenngleich jetzt die DJK etwas mehr für die Offensive tat, ohne dabei aber richtig gefährlich zu werden. Erst in der letzten halben Stunde nahm die Partie dann deutlich an Fahrt auf. Ammerthal wurde mutiger und drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Doch die Neumarkter Abwehr um den Ex-Ammerthaler Schlussmann Kevin Schmidt stand sattelfest und ließ kaum was zu. Die überwiegend langen Bälle der Ammerthaler wurden meist aus der Gefahrenzone befördert. Auch wurden viele knifflige Aktionen im ASV-Strafraum nicht gepfiffen, es fehlte hier und da auch das Quäntchen Glück. Der Druck auf das Tor von Neumarkt wurde in den Schlussminuten immens, doch es fehlte letztendlich das entscheidende Zuspiel, zudem wurden zahlreiche Standardsituationen immer wieder von der sicher agierenden ASV-Abwehr auf der Gefahrenzone befördert, so dass die Gäste den Sieg über die Zeit schaukeln konnten.DJK-Trainer Jürgen Press sah am Ende auch einen verdienten Sieg des ASV: "Wir haben gegen einen in taktischer Hinsicht hervorragende und clevere Mannschaft gespielt, sind im ersten Durchgang nicht in die Gänge und vor allem nicht in die Zweikämpfe gekommen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch keine Torchancen zugelassen Schade, dass wir wegen so einem zweifelhaften Handelfmeter in Rückstand gerieten. Ich denke schon, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war."

Nachholspiel

DJK Ammerthal - ASV Neumarkt 0:1 (0:0)DJK Ammerthal: Schumacher - Mandula (63. Kohl), Zitzmann, Sabadus. Danner - Zischler, Burger (60. Laurer), Lieder, Haller - Abadjiew (63. Petracek), Jonczy.ASV Neumarkt: Schmidt - Stephan, Binder (83. Buchner), Bellmann - Eger (90.Klier), Marx, Neumayer, Pfindel, Heinloth - Grunner (46. Tiefel), Schrödl.Tor: 0:1 (42., Handelfmeter) Alexander Pfindel - SR: Martin Speckner (Runding) - Zuschauer: 407.