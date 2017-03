Sport Ammerthal

10.03.2017

11

0 10.03.201711

Vier neue Spieler, dazu mit Slobodan Komljenovic ein Ex-Profi als Trainer - Alemannia Haibach hat im Winter aufgerüstet. Nicht die besten Aussichten für die DJK Ammerthal, die vor einer schweren Auswärtshürde steht.

Haibach hat an Qualität ordentlich zugelegt. Jürgen Press, Trainer der DJK Ammerthal

Nach der Spielabsage gegen den ASV Neumarkt fährt die DJK Ammerthal am Samstag, 11. März, zum zur SV Alemannia Haibach (16 Uhr), ohne Spielpraxis auf Naturrasen, was die Angelegenheit zusätzlich erschwert. Es hat sich in der Winterpause einiges getan in Haibach, einem Stadtteil von Aschaffenburg, wo von Vereinsseite einiges unternommen wurde, um das Ziel Klassenerhalt noch zu realisieren. Die Mannschaft belegt derzeit mit 14 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. "Der Ball liegt jetzt bei den Trainern und Spieler, die müssen jetzt für die nötigen Siege und Punkte sorgen", sagt Haibachs Vorstand Andreas Zenglein.Die Verantwortlichen verpflichteten neben vier Neuzugängen auch den ehemaligen Ex-Profi von Eintracht Frankfurt, Slobodan Komljenovic als Trainer, der mit Viktoria Aschaffenburg im Jahr 2015 den Aufstieg in die Regionalliga Bayern perfekt machte. Komljenovic bremst allerdings aufgrund der Neuzugänge und Rückkehr von einigen Langzeitverletzten Spielern die aufkommende Euphorie bei den Unterfranken "Die Chancen auf den direkten Klassenerhalt sind bei elf Punkten Rückstand sehr gering. Unser erstes Ziel muss es sein, nicht Letzter zu werden, alles andere ist Bonus."Dass die Mannschaft aber bereits eine ganz andere Klasse hat wie etwa noch vor der Winterpause, hat sie schon bewiesen. So wurde in der Vorbereitung beispielsweise in einem Testspiel immerhin Titelanwärter Victoria Aschaffenburg mit 2:1 besiegt. Im ersten Punktespiel am vergangenen Wochenende holte die Elf um Torjäger Christian Breunig beim stark eingeschätzten derzeitigen Zweitplatzierten TSV Aubstadt mit einem 0:0 hochverdient einen Punkt.Im Gegensatz zur DJK Ammerthal, bei der die erste echte Bewährungsprobe im neuen Jahr noch aussteht. Das Hinspiel konnte die DJK durch zwei Tore von Michael Jonzcy mit 2:1 für sich entscheiden. Der aktuelle Torjäger der Bayernliga Nord fehlt in Haibach wegen einer roten Karte, was die Sache nicht vereinfacht. DJK-Coach Jürgen Press weiß, dass der Gegner mit der Hinrundenmannschaft nicht mehr zu vergleichen ist: "Haibach hat an Qualität ordentlich zugelegt." Er appelliert weiter an seine Mannschaft: "Wir müssen als Einheit auftreten. Wenn es uns gelingt, von der ersten Minute an intensiv unsere gesteckten Ziele zu verfolgen, bin ich überzeugt, in Haibach nicht leer auszugehen."Verzichten muss Press bei dieser enorm wichtigen Begegnung neben Jonczy auch auf Tobias Laurer (Muskelfaserriss) und Marcel Fürsattel (Rotsperre). Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Florian Danner, der das Training aufgrund einer Knöchelverletzung abbrechen musste.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Kohl (4), Zitzmann (24), Sabadus (7), Zischler (5), Burger (15) Haller (8), Lieder (10), Mandula (11), Abadjiew (22), Petracek (16), Holfelder (17), Müller (19), Danner (6) ?.