Sport Ammerthal

11.04.2017

11.04.2017

Englische Woche für zwei Oberpfälzer Mannschaften in der Bayernliga Nord: Die DJK Ammerthal erwartet schon heute Abend um 18 Uhr den ASV Neumarkt zum Derby. Für beide Teams geht es in dieser brisanten Nachholbegegnung noch um wichtige Punkte.

Der Tabellendritte aus Neumarkt ist die Überraschungsmannschaft der Liga. Der Aufsteiger hat als einer von elf Bayernligisten seine Bewerbungsunterlagen beim Bayerischen Fußballverband hinsichtlich der Regionalliga eingereicht. Aktuell rangieren die Rot-Weißen (54 Punkte) mit nur einem Punkt Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Viktoria Aschaffenburg (55) auf Platz drei. Man will hoch, so die Ansage aus Neumarkt. Ein Sieg bei der DJK wäre zwingend nötig, um weiterhin ganz dick im Geschäft zu bleiben.hingegen steht mit 37 Punkten aktuell auf Platz zehn und liegt gut im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Unter Dach und Fach ist die Angelegenheit aber noch lange nicht. Ein paar Punkte sind noch nötig, um auf Nummer sicher zu gehen. Leichtfertig verschenkt hat die Elf von Trainer Jürgen Press einen Sieg zuletzt bei der SpVgg Ansbach. Nach einer 1:0-Halbzeitführung hatten die Ammerthaler nach einem kuriosen Spielverlauf wiedereinmal das Nachsehen und verloren mit 1:2.Aber Press hat das Spiel bereits abgehackt, er blickt optimistisch nach vorne: "Es gilt: Mund abputzen und aus den Fehlern lernen." Keine Zeit also, um lange nachzudenken oder zu grübeln. Der Fokus ist längst auf den ASV gerichtet, dem man in Ammerthal einen heißen Tanz liefern will. Press zeigt sich von den Qualitäten des Gegners sehr angetan: "Die taktische Variabilität ist eine große Stärke der Neumarkter. Wir müssen deswegen im Umschalt-Spiel sehr intelligent agieren, um ein interessantes Spiel auf Augenhöhe zu gewährleisten. Teamgeist und der größere Siegeswille werden meiner Meinung nach letztendlich darüber entscheiden, wer als Sieger den Platz verlässt." Mit erst 23 Gegentreffern verfügt die Elf von Trainer Dominik Haußner über die beste Defensive der Liga, was auf ein diszipliniertes und konzentriertes Auftreten schließen lässt. 3:0 gegen Frohnlach, drei 1:0-Siege gegen den Würzburger FV, Weiden und Bamberg, dazwischen gab es eine 0:1-Niederlage gegen den FC Amberg, so lauten die Ergebnisse aus den letzten fünf Partien. Ob es zu einem offenen Schlagabtausch kommt, bleibt abzuwarten. Die Partie könnte sich auch zu einem Geduldsspiel entwickeln. Da gilt es, Fehler zu vermeiden, denn auch in der Offensive haben beide Teams einiges an Qualität vorzuweisen. Personell kann Press wohl mit Ausnahme des langzeitverletzten Florian Holfelder auf den kompletten Kader zurückgreifen.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (24), Kohl (4), Danner (6), Burger (15), Sabadus (7), Zischler (5), Müller (19), Fürsattel (14), Haller (8), Lieder (10), Abadjiew (22), Laurer (21), Petracek (16), Jonczy (9).