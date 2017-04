Sport Ammerthal

02.04.2017

Am Ende steht ein leistungsgerechtes 0:0 in einem Bayernliga-Spiel zwischen der DJK Ammerthal und Viktoria Aschaffenburg. Dennoch wird die DJK den hochkarätigen Torchancen vor allem in der ersten Halbzeit nachtrauern.

Sabadus innen

Jonczy ans Außennetz

Handspiel im Strafraum

Schumachers Glanztat

Das Spiel war zu Beginn geprägt von der Taktik, beide Teams belauerten sich, keiner wollte den ersten Fehler machen. Besser ins Spiel fanden zunächst die ambitionierten Gäste. "Wir wollten über die Außenpositionen Druck erzeugen, was uns zunächst auch gut gelungen ist", sagte Gästetrainer Jochen Seitz, dem aber auch die Ammerthaler Top-Chancen nicht entgangen sind. "Ammerthal hätte aber zur Pause durchaus führen können, da hatten wir schon ein wenig Glück. Im zweiten Durchgang konnten wir nicht mehr so zielstrebig in die Räume spielen. Ich glaube schon, dass es insgesamt ein verdientes Unentschieden war, mit dem ich gegen diese gute Ammerthaler Mannschaft leben kann", erklärte Seitz.DJK-Trainer Jürgen Press musste zwangsweise in der Abwehr durch das Fehlern von Kapitän Johannes Kohl umstellen, beorderte Balthasar Sabadus in die Innenverteidigung, der eine herausragende Partie ablieferte. Erfreulich auf Ammerthaler Seite, dass man seit nunmehr drei Spielen keinen Gegentreffer mehr kassierte, was auf eine sehr gute Defensivarbeit der gesamten Mannschaft schließen lässt. Press zeigte sich nach dieser erneut starken Darbietung seiner Truppe ebenso wie sein Trainerkollege hoch zufrieden. "Wir haben schon gut zehn Minuten gebraucht, bis wir gegen diesen starken Gegner den Rhythmus fanden. Danach sind wir auch deutlich besser in die Zweikämpfe gekommen. Im zweiten Abschnitt mussten wir taktisch etwas umstellen, nachdem wir Tobias Laurer wegen muskulärer Probleme vom Feld nehmen mussten," so Press.Es dauerte bis zur 19. Minute, hier folgte die bis dahin beste Chance des Spiels, nachdem Tobias Lauerer nach einem Pass von Florian Danner alleine auf Gästekeeper Peter Neuberger zulief, den Ball aber über das Tor hob. Ab diesem Zeitpunkt lag der Führungstreffer für die DJK mehrmals in der Luft, dabei zielte Michael Jonczy (22.) in aussichtsreicher Position nur ans Außennetz. In der 38. Minute zwang Tom Abadjiew den Aschaffenburger Torwart zu einer Glanztat. Zwei weitere Topchancen durch Laurer (39.) und Abadjiew (40.) konnten ebenso nicht verwertet werden.Gleich nach Wiederbeginn brachte Jonczy den Ball nach einer geschickten Körpertäuschung aus geringer Entfernung nicht im Tor unter. Aschaffenburg blieb weiter sehr präsent, ohne allerdings richtig zu Torchancen zu kommen. Die hatte wiederum die DJK durch Sabadus (51.), Neuberger klärte in höchste Not. Nur zwei Minuten später hätte sich wohl kaum einer beschweren dürfen, wenn der insgesamt gut leitende Unparteiische nach einem klaren Handspiel von Galm im Gästestrafraum auf den Punkt gezeigt hätte. In der 63. Minute bot sich dem eingewechselten Gökhan Aydin die große Chance zur Gästeführung, doch DJK-Schlussmann Marcel Schumacher parierte überragend.Der Titelaspirant blieb nun weiter am Drücker und drängte die DJK in die Defensive, ohne dabei allerdings zu zwingende Einschussmöglichkeiten zu kommen. Nur SV-Torjäger Björn Schnitzer zwang Schumacher in der 87. Minute zu einer weiteren Glanztat. Am Ende dieser rassigen und intensiven Bayernligapartie blieb es 0:0 Unentschieden, was definitiv zu einem der besseren torlosen Spielen zählte.