17.03.2017

Mit dem VfB Eichstätt gastiert am Sonntag, 19. März (15 Uhr) der Tabellenführer der Bayernliga Nord bei der DJK Ammerthal. Bei den Oberbayern wird bereits seit geraumer Zeit intensiv auf allen Ebenen mit Hochdruck am Unternehmen Regionalliga gearbeitet.

6:3 im Hinspiel

Taktik wird entscheiden

Der Dreier in Haibach hat uns gut getan und sollte uns weiter Auftrieb geben. Jürgen Press, Trainer der DJK Ammerthal

Trainer Markus Mattes hat den Blick aufgrund der aktuellen Ausgangslage auch schon dahin ausgerichtet: "Der Verein legt sich mächtig ins Zeug, die Sponsorensuche läuft auf Hochtouren. Wer unsere Gegebenheiten kennt, der weiß, dass es für uns ein enormer Spagat wäre", so der Trainer. Der bereitete seine Mannschaft in der Winterpause in Riva del Garda am Gardasee auf die entscheidende Restsaison vor.Zwei Spiele hat der Titelanwärter bereits hinter sich. Hier gab es jeweils ein 0:0 bei den Würzburger Kicker II ebenso wie zuletzt im Spitzenspiel auf eigenem Terrain gegen den TSV Aubstadt. Aufgrund dieser Resultate ist die Spitze in der Bayernliga wieder enger zusammen gerückt, so dass es wieder spannend im Kampf um die Meisterschaft geworden ist. Das Verfolgerfeld sind seit dem letzten Spieltag nah an den Primus herangerückt.Die Ausgangslage für die Eichstätter ist daher klar. Will man die Tabellenführung nicht einbüßen, muss in Ammerthal auf Sieg gespielt werden, so dass mit einer intensiven Partie zu rechnen ist. Schon im Hinspiel gab es einem spektakulären und offenen Schlagabtausch, wobei hier die Mattes-Truppe mit 6:3 die Oberhand behielt. Eine Niederlage, die aus Sicht der DJK hätte vermieden werden können. Gravierende individuelle Fehler waren ausschlaggebend, zumindest ein Punkt war durchaus im Bereich des Möglichen. Eines hat sich aber bereits damals gezeigt: Wenn man den VfB ins Spiel kommen lässt, ist die Angriffsmaschinerie mit ihrer brandgefährlichen Offensive kaum zu stoppen. Überhaupt kommt es am Sonntag zum Gipfeltreffen der aktuellen Bayernliga-Torjäger. Auf der einen Seite traf Ammerthals Sturmtank Michael Jonczy (nach Rot-Sperre wieder spielberechtigt) bereits 17 mal für die DJK, während die beiden VfB-Torjäger Fabian Eberle 15 Tore erzielte und Florian Grau zwölfmal ins Schwarze traf. Fehlen wird im Quartett der Torjäger Ammerthals Flügelflitzer Tobias Laurer (7)."Bei ihm riskieren wir nach seinem Muskelfaserriss noch nichts", sagte DJK-Trainer Jürgen Press. Man darf schon gespannt sein, mit welcher Taktik beide Trainer diese hochbrisante und für beide Teams wichtige Begegnung angehen werden. Die richtige Taktik wählte Press jedenfalls beim ersten Auftritt zuletzt bei Alemannia Haibach, einem Spiel, das man schon aufgrund der zahlreichen Ausfälle mit einer gewissen Skepsis entgegen sah.Unbegründet, denn die DJK-Elf um Keeper Marcel Schumacher lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab und gewann hochverdient mit 2:0. "Wir sind gut ins neue Jahr gestartet, der Dreier in Haibach hat uns gut getan und sollte uns weiter Auftrieb geben", sagte Jürgen Press, der den Blick auf Eichstätt richtet. "Wir wollen dem Gegner einen heißen Tanz liefern und vielleicht am Ende für eine Überraschung sorgen."Die personelle Situation hat sich etwas entspannt, fehlen wird aus dem Kader neben Laurer nur noch Marcel Fürsattel wegen Rot-Sperre.DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Kohl (4), Zitzmann (24), Danner (6), Mandula (11), Müller (19), Burger (15), Zischler (5), Sabadus (7), Haller (8), Lieder (10), Abadjiew (22), Petracek (16), Holfelder (17), Jonczy (9).