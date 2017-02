Sport Ammerthal

Nächster Testspielgegner des Fußball-Bayernligisten DJK Ammerthal ist am Samstag, 11. Februar (14.30 Uhr), am Valzner Weiher die U21 Mannschaft des Bundesligisten 1. FC Nürnberg. Das der Regionalligist für Ammerthal nach der 0:6-Klatsche zuletzt gegen den SSV Jahn Regensburg II kein Aufbaugegner sein wird, steht natürlich außer Frage. Dass man sich aber dennoch mit einer ordentlichen Leistung gegen solch einen starken Gegner durchaus Selbstvertrauen holen kann, ist auch nicht von der Hand zu weisen.

FCN-Trainer Michael Köllner belegt mit seinem Team in der Regionalliga Bayern mit 32 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Talente wie beispielsweise Dennis Lippert, Abdelhamid Sabri oder Patrick Kammerbauer schafften aufgrund der guten Arbeit von Köllner zuletzt sogar den Sprung in den Profikader und ließen hier mit erstklassigen Leistungen aufhorchen. Klar, dass jeder einzelne Spieler dieser jungen Garde auch bei den Testspielen alles aus sich herausholt, der Anreiz einen Profivertrag zu unterzeichnen ist ja auch das Ziel der Nachwuchsspieler. Die Vorbereitungsspiele (FC Homburg 5:2, VfB Eichstätt 5:2, Würzburger FV 2:0, FC Schweinfurt 4:1) haben nicht nur wegen der allesamt positive Ergebnisse bereits gezeigt das die Köllner-Truppe in bestechender Frühform ist, was der Trainer jetzt auch zum Ausdruck brachte: "So wie wir zuletzt aufgetreten sind, verdient allerhöchste Anerkennung, das war bärenstark, so habe ich meine Mannschaft noch nie spielen sehen."Auf die DJK wartet also erneut eine große Herausforderung, da heißt es dementsprechend dagegen zu halten. Trainer Jürgen Press fordert daher auch von jedem Spieler deutlich mehr Einsatz als beim letzten Test "Wir wissen dass uns diese Mannschaften, die ja auch wöchentlich unter Profibedingungen trainieren, derzeit in allen Belangen noch weit voraus sind. Aber es ist auch für jeden einzelnen Spieler eine gute Gelegenheit, seinen eigenen Leistungszustand zu testen, um auch zu sehen, inwieweit man solchen Mannschaften auch Paroli zu bieten kann."Nicht eingesetzt wird laut Press der angeschlagene Tobias Laurer (Oberschenkelzerrung), hinter dem Einsatz von Florian Holfelder steht ein Fragezeichen. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung