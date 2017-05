Sport Ammerthal

21.05.2017

Mann des Tages beim 6:1-Kantersieg gegen den Würzburger FV ist Michael Jonczy. Ammerthals Vollblutstürmer haut nochmal so richtig einen raus und steuert gleich fünf Tore zum erfolgreichen Abschluss bei. Mit 25 Treffern in der Bayernliga Nord landet er hinter Eichstätts Fabian Eberle (26) auf Platz zwei.

Nach einer derartigen Abreibung sah es zu Beginn der Partie allerdings nicht aus, denn die Unterfranken legten sich nochmals mächtig ins Zeug, was Gästecoach Marc Reitmaier auch zum Ausdruck brachte: "Ich denke, dass wir gut ins Spiel gefunden haben, obwohl wir nicht unseren besten Kader zur Verfügung hatten. Wir haben auch im zweiten Durchgang das Spiel noch lange offen gehalten, leider ist uns hier trotz guter Möglichkeiten kein Treffer gelungen. Dass wir uns am Ende noch abschlachten ließen, so darf man sich dann trotz allem nicht verkaufen, das war unnötig, auch wenn es das letzte Spiel der Saison war." Mit der ersten Torchance gingen die Gäste durch Adrian Hatcher (13.) etwas überraschend in Führung, doch postwendend glich Michael Jonczy mit einem verwandelten Foulelfmeter aus. Gelegt wurde zuvor Tobias Laurer, der auch in dieser Partie kaum zu stoppen war. Ammerthal machte weiter Druck und wurde belohnt, nachdem Jonczy auf Zuspiel von Abadjiew unhaltbar zur 2:1-Führung traf. Nach einer überragenden Einzelleistung besorgte Jonczy auch die 3:1-Halbzeitführung. Mit Beginn der zweiten Halbzeit schlich sich bei der DJK etwas der Schlendrian ein, so dass die bis dahin eifrigen Gäste zu mehreren Topchancen kamen. Den herausragen Paraden von DJK-Schlussmann Marcel Schumacher war es zu verdanken dass dem WFV der Anschlusstreffer nicht gelungen ist, zudem klärte Florian Danner in der 50. Minute auf der Linie. Nach einer gut 20-minütigen Drangphase der Gäste riss die DJK dann das Geschehen wieder an sich und brachte die Unterfranken mehrmals in arge Verlegenheit.Es dauerte bis zur 73. Minute, ehe die DJK durch Jonczy mit einem verwandelten Foulelfmeter das Ergebnis auf 4:1 stellte. Gefoult wurde Ammerthals Kampfmaschine Maxi Zischler, der zweifelsfrei wieder einmal die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewann. In der 75. Minute hatte Tobias Laurer seine Auftritt, er verwertete ein klasse Zuspiel von Dominik Haller, der in seinem letzten Spiel für die DJK nochmals ein klasse Spiel ablieferte. Haller war auch Wegbereiter zum fünften Tor von Michael Jonczy in der 84. Minute - 6:1.DJK-Coach Jürgen Press: "Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen, sie ist als Einheit aufgetreten. Ich glaube schon, dass wir die Farben der DJK in der abgelaufenen Saison gut vertreten haben. 48 Punkte in der Endabrechnung ist auch zugleich die beste Ausbeute seit Zugehörigkeit in der Bayernliga."Zu Beginn der Partie wurden Florian Danner, Dominik Haller, Andreas Müller und Tomas Petracek von Ammerthals Sportvorstand Stefan Badura und Sportdirektor Tobias Rösl auf dem Platz verabschiedet.