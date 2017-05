Sport Ammerthal

Nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Erlenbach ist es bereits zwei Spieltage vor dem Ende offiziell: Die DJK spielt auch nächste Saison in der Bayernliga Nord. Trotzdem ist Trainer Jürgen Press nicht ganz zufrieden.

Matchwinner Abadjiew

Viele verpasste Chancen

Bis auf die Tatsache, dass wir gewonnen haben, kann ich mit der Mannschaftsleistung nicht zufrieden sein. Dennoch: Kompliment an die Mannschaft, dass sie den Klassenerhalt vorzeitig geschafft hat. Jürgen Press

Einen am Ende hochverdienten 3:1-Sieg feierte die DJK Ammerthal gegen den SV Erlenbach - und hat damit den Klassenerhalt endgültig in der Tasche. Pflichtaufgabe somit erfüllt, gegen einen Gegner, der aber auch durchaus seine Möglichkeiten hatte, allerdings meist nur nach groben Nachlässigkeiten der Ammerthaler."Wir haben das erste Mal gegen die DJK überhaupt verloren, ich denke auch völlig zurecht. Wir waren von Anfang an nicht im Spiel. Ich kann mit dieser Leistung nicht zufrieden sein. Ammerthal hat uns schon ein paar Chancen gelassen, das Spiel hätte auch 8:3 ausgehen können. Wir bekamen die Offensivreihe mit Abadjiew, Jonczy und Laurer nicht in den Griff", sagte ein enttäuschter Gäste-Trainer Hartmut Heinricht. Ammerthals Trainer Jürgen Press war wenig begeistert von der Darbietung seiner Truppe: "Bis auf die Tatsache, dass wir gewonnen haben, kann ich mit der Mannschaftsleistung nicht zufrieden sein. Wir haben zu viel Geschenke verteilt, vorne war die Chancenverwertung äußerst mangelhaft. Insgesamt hatten wir auch zu viele Pausen im Spiel. Dennoch: Kompliment an die Mannschaft, dass sie den Klassenerhalt vorzeitig geschafft hat."Mann des Tages war zweifelsfrei Tom Abadjiew, der alle drei Tore beisteuerte. Von Erlenbach kam zunächst wenig. Wenn Gefahr im Verzug war, dann waren es individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten der Einheimischen. Ansonsten konnten sich die Gäste aus eigener Kraft nur wenige Möglichkeiten erarbeiten.Bereits in der 3. Minute war Tobias Laurer über links nicht zu halten, seine Hereingabe nutzte Abadjiew eiskalt zur Führung. Eine weitere Großchance versemmelte Laurer in der zehnten Minute. In der 20. Minute unterlief dem ansonsten fehlerfreien DJK-Schlussmann Marcel Schumacher ein folgenschwerer Fehler. Nutznießer war Philipp Traut - 1:1. Postwendend aber die erneute Führung, als Jonczy herrlich auf Abadjiew ablegte, und der für die erneute Führung sorgte.Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt, wobei sich die zweite Halbzeit dann zum Spiel der verpassten Möglichkeiten für die Heimelf erwies. Was hier an zum Teil erstklassig heraus gespielten Chancen versemmelt wurde, passte schon nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. Hätte Schumacher nicht das ein oder andere mal mit Glanztaten die wenigen Chancen der Gäste bereinigt, wäre der Spielverlauf wohl auf dem Kopf gestanden.Der schönste Spielzug des Tages folgte in der 65. Minute, als Max Zischler mit einem herrlichen Diagonalpass auf Jonczy bediente. Der passte nach innen auf Abadjiew, und es stand 3:1. Ammerthal hatte dann wiederum Phasen, da lief die Kugel wie am Schnürchen, einziges Manko war die schwache Chancenverwertung, so dass die Gäste am Ende einigermaßen glimpflich davon kamen.