24.03.2017

Feucht. Es lief die 92. Minute in der Bayernligapartie zwischen dem SC Feucht und der DJK Ammerthal, die zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 durch einen Treffer von Balthasar Sabadus (80.) führte. Die Hausherren hatten alles nach vorne geworfen, auch Torwart Andreas Sponsel rannte vor in den Ammerthaler Strafraum, als der SC einen Freistoß zugesprochen bekam. Der Ball flog mitten in das Getümmel - und Dominik Ammon stocherte ihn ins Tor.

Schiedsrichter Tobias Wittmann gab vor der Feuchter Rekordkulisse von 350 Zuschauern zunächst den Treffer, doch dann lief er zum Linienrichter - und der entschied auf Abseits. Nun brachen sämtliche Dämme. Tumultartige Szenen spielten sich auf dem Feld ab. Spieler, Betreuer, alles was auf Feuchter Seite Beine hatte, bedrängte das Schiri-Gespann und protestierte lauthals - vergeblich. Es blieb beim knappen 1:0-Sieg der DJK Ammerthal. Verdient, wie Trainer Jürgen Presse meinte. Feuchts Keeper Sponsel sah nach Spielende noch die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung, Dominik Ammon ebenfalls.Klaus Mösle, der Trainer des SC Feucht, hatte bei der 0:5-Schlappe beim TSV Großbardorf vor einer Woche genug gesehen - und so lief am Freitagabend eine völlig neu formierte Elf auf. Unter anderem mit Frank Lincke, dem Ex-Ammerthaler. Und die Hausherren lieferten der Mannschaft von Jürgen Press ein intensives Spiel, das auf schwerem Boden vom Kampf lebte. Die Angriffe der Gäste wirkten etwas durchdachter, die des SC Feucht zwingender. So musste DJK-Schlussmann Marcel Schumacher gleich in der 2. Minute per Fußabwehr zur Ecke klären - Michael Nowak hätte sonst ein schnelles 1:0 erzielt. Großchance Nummer zwei in der 15. Minute für Feucht, als Nico Wessner haarscharf am langen Pfosten vorbeizielte. Dominik Ammon hätte in der 28. Minute die Führung für die Hausherren erzielen müssen, als er nach einem Solo, bei dem er zwei Ammerthaler stehen ließ, am reaktionsschnellen Schumacher scheiterte.Die erste Möglichkeit der DJK hatte nach einer guten halben Stunde Benjamin Burger, als er aus sieben Metern abzog - aber SC-Torwart Andreas Sponsel blitzschnell die Hände hochriss und abwehren konnte. Kurz vor der Pause marschierte Michael Jonczy durch die Feuchter Abwehr, scheiterte aber ebenfalls an Sponsel.In der zweiten Hälfte war von den Franken nicht mehr viel zu sehen. Die DJK Ammerthal war tonangebend und bestimmte das Spiel. In der 63. Minute wechselte Trainer Jürgen Press Balthasar Sabadus für Benjamin Burger ein - ein Glücksgriff. Denn knapp eine Viertelstunde später gelang Sabadus der Siegtreffer, als er eine Hereingabe von Tomas Petracek verwandelte. Nun warf Feucht alles nach vorne, und Ammerthal boten sich zahlreiche Konterchancen - bis zum vermeintlichen Ausgleich.

Bayernliga Nord

SC Feucht - DJK Ammerthal 0:1 (0:0)SC Feucht: Sponsel, Ivic, Ortiz (88. König), Ammon, Spielbühler, Nowak, Eckert (9. Wessner), Lincke, Nikopoulos, Heckenberger, Vizethum (46. Zaika).DJK Ammerthal: Schumacher, Kohl, Zischler, Haller, Jonczy, Lieder, Mandula, Burger (63. Sabadus), Stauber (80. Danner), Abadijew, Zitzmann.Tor: 0:1 (80.) Balthasar Sabadus - Rot: Andreas Sponsel, Dominik Ammon (beide Feucht), wegen Schiribeleidigung nach dem Spiel - SR: Tobias Wittmann (SV Wendeslkirchen) - Zuschauer: 350.