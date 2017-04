Sport Ammerthal

28.04.2017

Die DJK Ammerthal hat in der kommenden Woche drei Heimspiele vor der Brust. Gleich als erstes Team ist der TSV Aubstadt zu Gast - die Mannschaft mit den meisten Auswärtssiegen in der Bayernliga Nord.

27 ihrer insgesamt 56 Punkte holte die Elf von TSV-Trainer Joseph Francic bislang auf fremden Plätzen. Aufgrund dieser Auswärtsstärke werden die Grabfelder ein Wörtchen um die Vergabe der Meisterschaft mitreden. Der Gast ist einer von elf Vereinen aus der Nord- und Südgruppe, die ihre Unterlagen für eine Zulassung zur bayerischen Amateurspitzenliga - der Regionalliga Bayern - eingereicht haben. Ammerthal empfängt sie am Sonntag, 30. April, um 15 Uhr.Aktuell rangiert die Francic-Truppe bei nur drei Punkten Rückstand auf Platz eins auf dem vierten Rang und befindet sich sozusagen in Lauerstellung. Da ist noch einiges möglich für die Unterfranken. Wollen sie weiter im Rennen um den Aufstieg bleiben, müssen sie am 31. Spieltag in Ammerthal aber auch gewinnen. Das lässt auf eine brisante und spannenden Begegnung hoffen, denn auch die DJK will endgültig den Sack in Sachen Klassenerhalt zumachen. Mit einer Niederlage wäre der Zug für die "Macht im Grabfeld" - wie sich die TSVler selbst bezeichnen - so gut wie abgefahren und der Traum, in Bayerns höchster Amateurklasse zu spielen, damit geplatzt.Bei der DJK Ammerthal hingegen ist man dem ausgegebenen Saisonziel Klassenerhalt nach einer klasse Mannschaftsleitung beim enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg am letzten Spieltag gegen die Würzburger Kickers II einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Ganz gesichert ist Ammerthal aber trotz des Gesamtertrages von mittlerweile 41 Punkten noch nicht ganz.Die Mannschaften in der Abstiegsregion lassen derzeit gewaltig ihre Muskeln spielen und punkten fleißig, selbst gegen die Spitzenclubs mucken sie auf. Im Fußball ist bekanntlich vieles möglich. Dementsprechend muss die Elf um DJK-Kapitän Johannes Kohl die schwere Partie gegen die Aubstädter auch angehen und versuchen, den Fans, wie beim Topspiel gegen Aschaffenburg, ein weiteres Spektakel zu bieten. "Nach dem Auswärtssieg in Würzburg erwartet uns eine Englische Woche mit drei Heimspielen in Folge.Der Auftakt erfolgt gegen den TSV Aubstadt, das aktuell beste Auswärtsteam der Liga", weiß DJK-Trainer Jürgen Press um die Schwere der Aufgabe und fügt an: "Uns erwartet ein spielstarker Gegner, der zudem über eine große körperliche Dominanz verfügt. Trainerfuchs Joseph Francic wird mit seinen Mannen alles in die Waagschale werfen, um weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischen zu können. Wir werden den Gegner taktisch klug und mit viel Leidenschaft bearbeiten, um die Punkte in Ammerthal zu behalten." Im Hinspiel holte die DJK durch ein Elfmetertor von Michael Jonczy einen hochverdienten Punkt.Dies war am 14. Spieltag und zugleich das erste Spiel unter der Regie von Press, der die Mannschaft damals mit 14 Punkten übernahm und eine positive Serie startete. Diese Entwicklung soll nun mit einem Heimsieg gegen Aubstadt fortgeführt werden. Dann kann die DJK gelassen auf die Zielgerade einbiegen. Nicht mitwirken kann bei dieser Partie aus beruflichen Gründen Stammkeeper Marcel Schumacher, er wird ersetzt durch Dominik Haas. Neuzugang Balthasar Sabadus muss wegen Knieproblemen passen.DJK Ammerthal: Haas (23), Kirschner (28); Stauber (20), Kohl (4), Zitzmann (24), Danner (6), Burger (15), Zischler (5), Fürsattel (14), Müller (19), Mandula (11), Haller (8), Lieder (10), Laurer (21), Abadjiew (22), Petracek (16), Jonczy (9).