Sport Ammerthal

23.05.2017

35

0 23.05.201735

Es sind die beiden letzten Neuzugänge der DJK Ammerthal: Mit Thomas Schneider und Andreas Wendl kommen zwei gestandene Bayernliga-Spieler von der SpVgg SV Weiden. "Mehr ist nicht geplant", erklärt DJK- Sportdirektor Tobias Rösl.

Ammerthal ist inzwischen eine gute Adresse geworden. Andreas Wendl, wechselt von der SpVgg SV Weiden zur DJK

Schneider war vor seinem Wechsel zum FC mehrere Jahre lang Dreh- und Angelpunkt im Spiel der SpVgg SV Weiden. Seit seiner Rückkehr vom Freien TuS Regensburg vor der Saison 2011/12 bestritt er in vier Spielzeit 95 Einsätze in der Bezirksober-, Landes- und Bayernliga für Weiden und hatte maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug. "Die machen keine schlechte Arbeit, haben sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und sind von Jahr zu Jahr besser geworden", lobte Schneider seinen neuen Verein. In Weiden dagegen verfolge man eine andere Richtung und setze auf junge Spieler: "Aber das ist auch okay", sagt der 27-Jährige.Andreas Wendl (29) spielte fünf Jahre beim FC Amberg in der Landesliga, bevor er zur SpVgg Weiden wechselte und mit dieser in die Bayernliga aufstieg. Der Verteidiger gehörte in den vergangenen vier Jahren zu den Leistungsträgern der SpVgg SV Weiden.Heuer beendet er sein Referendariat als Gymnasiallehrer in Regensburg (Wendl: "Latein und Sport, eine gute Kombination") und will sich "umorientieren." Denn der Abwehrspieler war 19 Jahre lang bei nur zwei Vereinen. "Ammerthal ist inzwischen eine gute Adresse geworden, und da ich aus Amberg stamme, hat sich das angeboten", erklärt Wendl."Wir sind froh, dass sich solche Spieler aufgrund unserer sportlichen Situation für uns entscheiden", sagt Tobias Rösl. Der neue Kader der DJK Ammerthal soll im zweiten Jahr in der Bayernliga einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen. "Das ist immer schwerer als das erste Jahr, das ist uns bewusst. Deswegen planen wir langfristig mit der Bayernliga und bleiben realistisch."